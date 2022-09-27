محافظ المنوفية يواصل لقاءاته اليومية بالمواطنين ويوجه بالتواصل الدائم معهم

المنوفية - فريق المحافظات

واصل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية سلسلة لقاءاته اليومية بالمواطنين من أبناء المحافظة للتعرف على شكواهم وتلبية مطالبهم فى ضوء اللوائح والقوانين المنظمة.

حيث التقى المحافظ اليوم الثلاثاء ب10 حالات من أبناء المحافظة واستمع المحافظ إلى شكواهم والتى تنوعت بين طلب مواطن يلتمس إعادة قياس المساحة المتصالح عليها نظرا لتظلمه من المساحة، وعلى الفور وجه المحافظ مدير إدارة أملاك الدولة بدراسة طلب المواطن والعرض عليه.

كما وجه المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم بدراسة عدة طلبات منها طلب نقل معلمتين مراعاة لظروفهما الصحية وبما لايخل بنظام العمل، وكذلك طلبات قبول طلاب بالمستوى الأول kg1 فى ضوء الضوابط المتعلقة بالسن وكثافة الفصول، وكذا طلب إعفاء من المصروفات المدرسية لطالبتين مراعاة لظروف والدهما الصعبة.

كما كلف المحافظ إدارة تشغيل الشباب بدراسة طلب مواطن بناحية الباجور يلتمس توفير فرصة عمل لمساعدته على تحمل أعباء المعيشة، ووجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمدينة منوف باتخاذ اللازم تجاه الالتماس المسئول عن منظومة النظافة بإحدى القرى التابعة لمدينة منوف بإعطائه مهلة لتحسين أوضاعه والارتقاء بمستوى النظافة بالقرية.

هذا ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات بالتواصل الدائم والفعال وخلق قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين، وكذا رصد شكاوى المواطنين من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة وقنوات التواصل الاجتماعى وتلبية مطالبهم فى إطار اللوائح والقوانين.