محافظ أسيوط يلتقى رضا عليوة وكيل الزراعة الجديد ويطالبه بالنهوض بالمنظومة

أسيوط-هيثم البدرى

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتور رضا عليوة عقب توليه مهام منصبه الجديد وكيلًا لوزارة الزراعة بأسيوط.

وقدم محافظ أسيوط التهنئة له، ومتمنيًا التوفيق وحسن الأداء والنهوض بمنظومة العمل واستكمال مسيرة التطوير فى داخل قطاع الزراعة.

كان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قد أصدر قرارًا بتعيين الدكتور رضا عليوة سند إبراهيم وكيلًا لوزارة الزراعة بأسيوط وذلك لمدة عام أو لحين شغلها بالطرق القانونية المقررة أيهما أقرب.

وطالب المحافظ وكيل وزارة الزراعة الجديد بإستكمال جهود، ومسيرة التنمية والنهوض بقطاع الزراعة وخاصة المتابعة المستمرة لملف إزالة التعديات على الأراضى الزراعية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لمواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية واسترداد حق الشعب حفاظًا على الرقعة الزراعية ومنع تبويرها والتوسع فى زراعة محاصيل جديدة تساهم فى زيادة الأمن الغذائى والتغذية والزراعة المستدامة ومتابعة مشروعات قطاع الزراعة وجميع الفعاليات والأنشطة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبذل أقصى الجهد والتكاتف وتكثيف جهود دعم المزارعين بقرى ومراكز المحافظة وتكثيف أعمال التوعية والندوات الإرشادية فضلًا عن التوعية بأهمية تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية وفرم المخلفات الزراعية وتعظيم الاستفادة منها وذلك ضمن خطة المحافظة للقضاء على ظاهرة الحرق المكشوف وتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية وتحويلها إلى سماد عضوى أو علف للحيوانات.

كما أعلن محافظ أسيوط، دعمه الكامل للتوسع فى إقامة المعارض الزراعية التى تخدم المزارعين والفلاحين بالمحافظة وتوفر لهم مجالات متعددة من أسمدة ومبيدات وشبكات رى وتمويل المشروعات الصغيرة وتكثيف البرامج الخاصة بتوعية المزارعين بأهمية تطوير الرى للحفاظ على التربة والمياه وأهمية التسميد الحيوى والاتجاهات الحديثة لتسميد المحاصيل الزراعية وتطوير أنظمة الرى الحديث وتأهيل المساقى والمشروع القومى لتبيطن الترع والذى يجرى تنفيذه بقرى ومراكز المحافظة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والذى يساهم بدرجة كبيرة فى توفير المياه والحفاظ عليها ووصولها إلى نهايات الترع لافتًا إلى دور مديرية الزراعة فى تكثيف الندوات الارشادية والمعارض وحملات التوعية للمزارعين بأهمية التسميد الحيوى للمحاصيل الزراعية ودوره فى توفير الأسمدة بالإضافة إلى حملات التوعية بخطورة الحرق المكشوف تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية واستكمال تنفيذ خطة الدولة فى التنمية المستدامة فى قطاع الزراعة وفقًا لرؤية مصر 2030.

ومن جانبه أعرب الدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة الجديد، عن إمتنانه وشكره وتقديره لمحافظ أسيوط لتهنئته بمنصبه الجديد وبدء العمل داخل الجهاز التنفيذى للمحافظة مؤكدًا إنه سيبذل قصارى جهده للإرتقاء بمنظومة العمل بقطاع الزراعة وتحسين مستوى الأداء والمشاركة بقوة فى كافة الفعاليات التى تشهدها المحافظة والاهتمام بطلبات المزارعين وتقديم كافة الدعم لهم وتحسين الخدمات المقدمة لهم.