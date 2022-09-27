متحدث "التعليم": إعلان تفاصيل العام الدراسي الجديد خلال ساعات

كتب أحمد عرفة

قال شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه في إطار ضبط الآلة الإعلامية للوزارة سيكون هناك رد على الاستفسارات الخاصة بالتعليقات الموجودة على صفحة الوزارة.

وأضاف زلطة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة "cbc": "نفتح الأبواب للتعامل مع أي مشكلة والرد على الاستفسارات ونأخذ خطوات جدية لتنظيم هذا الأمر".

وتابع: "كل ما يتم تداوله بشأن وجود مشكلات في الكتب غير صحيح، توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التعليم شديدة وواضحة وصريحة بالمتابعة اليومية الدقيقة مع كل المديريات والإدارات التعليمية ويتم مراجعة كل الإجراءات والخطوات التي تم اتخاذها في الفترة الماضية استعدادا للعام الدراسي الجديد".

وأكد: "لا توجد أي أزمة في الكتب الدراسية، وسيتم تسليمها في أي يوم دراسي وسيكون تسليمها في أول يوم من العام الدراسي بشكل سلس وطبيعي دون أي مشكلة".

وأشار إلى أن الدكتور رضا حجازي سيعلن عن كل التفاصيل الخاصة بملامح العام الدراسي الجديد قبل بداية العام الدراسي، وسيكون ذلك خلال الساعات المقبلة.

وواصل: "بالأمس كان هناك شائعات حول إضافة مادة التربية الدينية إلى المواد الأساسية وقلنا إن هذا الأمر ليس صحيح، لأنه في حاجة إلى تشريع، ولا يوجد تغيير تم فيه".