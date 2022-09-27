اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مبعوث صينى: لن ننخرط فى سباق التسلح النووى مع أى دولة

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 11:40 ص
مبعوث صينى: لن ننخرط فى سباق التسلح النووى مع أى دولة الرئيس الصينى شى جين بينج
أ.ش.أ

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أكد نائب مبعوث الصين الدائم لدى الأمم المتحدة جنج شوانج، أن بلاده لن تنخرط في سباق التسلح النووي مع أي دولة، داعيا الدول التي لديها ترسانات نووية كبرى بالالتزام بشكل فعال بمسؤولية نزع السلاح النووي.

جاء ذلك خلال كلمة المبعوث الصيني في اجتماع رفيع المستوى للأمم المتحدة للاحتفال باليوم العالمي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية.

وأشار جنج وفقًا لما أورده الموقع الرسمي لقناة "سي جي تي إن" التليفزيونية الصينية اليوم الثلاثاء، إلى التزام الصين بمسار التنمية السلمية، وكذلك التزامها بشدة باستراتيجية نووية للدفاع عن النفس، وأنها لن تكون أول من يستخدم الأسلحة النووية في أي وقت وتحت أي ظرف من الظروف، موضحا أن الصين تحافظ دائما على قدرتها النووية عند الحد الأدنى المطلوب لحماية الأمن القومي.

وقال: "نحن لا نتنافس أبدا مع أي دولة على مدخلات أو كمية أو حجم القدرة النووية، ولا نشارك في أي شكل من أشكال سباق التسلح النووي مع أي دولة أخرى".

يُشار إلى أنه - في 3 يناير الماضي - أصدر رؤساء الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية (الصين وروسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا) بيانا مشتركا شددوا فيه على أنه لا يمكن كسب الحرب النووية ولا يجب خوضها، وأكدوا أن أسلحتهم النووية لا تستهدف بعضها البعض ولا تستهدف أي دول أخرى.

 


السلاح النووي

الصين

روسيا

الولايات المتحدة

فرنسا

بريطانيا



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