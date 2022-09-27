مبعوث صينى: لن ننخرط فى سباق التسلح النووى مع أى دولة

جاء ذلك خلال كلمة المبعوث الصيني في اجتماع رفيع المستوى للأمم المتحدة للاحتفال باليوم العالمي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية.

وأشار جنج وفقًا لما أورده الموقع الرسمي لقناة "سي جي تي إن" التليفزيونية الصينية اليوم الثلاثاء، إلى التزام الصين بمسار التنمية السلمية، وكذلك التزامها بشدة باستراتيجية نووية للدفاع عن النفس، وأنها لن تكون أول من يستخدم الأسلحة النووية في أي وقت وتحت أي ظرف من الظروف، موضحا أن الصين تحافظ دائما على قدرتها النووية عند الحد الأدنى المطلوب لحماية الأمن القومي.

وقال: "نحن لا نتنافس أبدا مع أي دولة على مدخلات أو كمية أو حجم القدرة النووية، ولا نشارك في أي شكل من أشكال سباق التسلح النووي مع أي دولة أخرى".

يُشار إلى أنه - في 3 يناير الماضي - أصدر رؤساء الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية (الصين وروسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا) بيانا مشتركا شددوا فيه على أنه لا يمكن كسب الحرب النووية ولا يجب خوضها، وأكدوا أن أسلحتهم النووية لا تستهدف بعضها البعض ولا تستهدف أي دول أخرى.