اليوم السابع
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الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 09:51 م
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للاحتفال بعلم المصريات.. ورش أطفال لرسم التحف الأثرية ومحاضرة لأعضاء البعثة الألمانية

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 09:15 م
للاحتفال بعلم المصريات.. ورش أطفال لرسم التحف الأثرية ومحاضرة لأعضاء البعثة الألمانية جانب من الفاعلية
كفر الشيخ محمد سليمان

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شهد متحف كفر الشيخ، اقبالا من الجماهير وأهالي المحافظة والمحافظات المجاورة، لفتح أبوابه أمامهم مجانا، واستقباله لأكثر من 400مترددا، وذلك على هامش الاحتفال بمرور 200 عام على نشأة علم المصريات.
 
ونظم المتحف معرض مؤقت بمناسبة الاحتفالية في قاعة المحاضرات والمؤتمرات حاضر فيها أعضاء البعثة الألمانية العاملة بتل الفراعين «بوتو» بمحافظة كفر الشيخ، وهما الدكتورة كلارا جوث، والدكتور روبرت سيتشل،وكما نظم متحف كفر الشيخ ورشة فنية عبارة عن رسم وتلوين للأطفال، بواسطة قسم التعليم بالمتحف بقاعة التربية المتحفية، يأتي ذلك، في إطار احتفال وزارة السياحة والآثار بمناسبة مرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات، والذي يوافق يوم 27 من شهر سبتمبر الجاري.
 
وأشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بما تضمنه المتحف من فعاليات متعددة، لجذب الأطفال وتعريفهم حضارات مصر، وترسيخ مبادئ الولاء والانتماء لديهم، إضافة لحسن استقبال أهالي المحافظة والمحافظات المجاورة خلال الاحتفالية  بمرور 200 عام على نشأة علم المصريات، موجها الشكر لوزير السياحة والاثار، أحمد عيسى، والدكتور أسامة فريد، مدير متحف كفر الشيخ، لدخول المواطنين مجانا، وحسن استقبالهم، إضافة الجولة المتميزة لشرح محتويات المتحف بما يضمه من العديد من الحضارات.
 
ورشة رسم للاطفال
ورشة رسم للاطفال

الحضور في المحاضرة عن المصريات بمنتحف كفر الشيخ
الحضور في المحاضرة عن المصريات بمنتحف كفر الشيخ

محاضرة عن المصضريات بحضور محاضرين أجانب
محاضرة عن المصضريات بحضور محاضرين أجانب

سعادة الاطفال بورشة الرسم
سعادة الاطفال بورشة الرسم

فعاليات متحف كفر الشيخ
فعاليات متحف كفر الشيخ

جانب من ورشة الرسم
جانب من ورشة الرسم

محاضرة عن المصريات
محاضرة عن المصريات
 

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