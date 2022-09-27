اليوم السابع
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الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 08:16 م
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ضبط 30 طن أرز لدى صاحب مضرب بكفر الشيخ قبل بيعهم بالسوق السوداء

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 07:15 م
ضبط 30 طن أرز لدى صاحب مضرب بكفر الشيخ قبل بيعهم بالسوق السوداء الأرز المضبوط
كفر الشيخ – محمد سليمان

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أكد عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، أن حملة مديرية التموين بإدارة تموين مركز سيدى سالم، تمكنت من تحرير محضر رقم 26074 جنح مركز سيدى سالم ضد أحد مالكي مضارب الأرز، لبيعه 7 أطنان أرز أبيض بأزيد من السعر الرسمي ومخالفة قرار مجلس الوزراء ، بالإضافة لحيازته 30 طن أرز شعير بدون موافقة على التخزين بغرض إعادة البيع في السوق السوداء، وجار العرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.
 
وأضاف الهابط، جاء ذلك بناء على تعليمات المحاسب عماد عبد الغنى حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، بمتابعة تطبيق قرار رئيس الوزراء بتسعير الارز الابيض، وكذا قرارات وزير التموين والتجارة الداخلية بوجوب توريد الأرز الشعير للعام الحالي بواقع واحد طن عن كل فدان.

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