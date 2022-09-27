صعود الأسهم السعودية بجلسة الثلاثاء.. وهبوط أبو ظبى والبحرين

كتب هانى الحوتى

تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.99% رابحًا 108.20 نقطة ليغلق عند مستوى 11017.38 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.71% رابحًا 24.03 نقطة ليغلق عند مستوى 3373.04 نقطة.

فيما تراجع مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.714% خاسرًا 69.77 نقطة ليغلق عند مستوى 9696.47 نقطة، وهبط المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 0.04% خاسرًا 0.67 نقطة ليغلق عند مستوى 1883.42 نقطة، وتباينت مؤشرات بورصة الكويت.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.99% رابحًا 108.20 نقطة ليغلق عند مستوى 11017.38 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.05% رابحًا 10.31 نقطة ليغلق عند مستوى 19718.99 نقطة، وبلغ حجم التداول 161.1 مليون سهم بقيمة 6.1 مليار ريال.

وصعد 18 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها الأدوية بنسبة 3.29%، أعقبه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 3.01%، يليه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.56%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 2.42%، ثم قطاعي السلع طويلة الأجل، والخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.33%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.87%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.77%، ثم قطاعي الرعاية الصحية، والاتصالات بنسبة 1.69%، 1.5%، على التوالي، فيما تراجع قطاعات الإعلام والترفيه، وإنتاج الأغذية، والنقل بنسبة 0.86%، 0.19%، 0.16%، على التوالي.

وقفز 167 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "أنعام القابضة" بنسبة 10%، ثم سهم "الباحة" بنسبة 9.94%، ثم سهم "نقي" بنسبة 9.71%، وتراجع 43 سهمًا على رأسها سهم "الآمار" بنسبة 2.34%، ثم سهم "الاستثمار" بنسبة 2.22%، ثم سهم "أسمنت ينبع" بنسبة 2.03%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 441.8 مليون ريال سعودي.

بورصة دبي

كما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.71% رابحًا 24.03 نقطة ليغلق عند مستوى 3373.04 نقطة، وبلغ حجم التداول 76 مليون سهم محققة ما قيمته 311.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 5862 صفقة لعدد 35 سهمًا.

وصعدت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها البنوك بنسبة 1.98%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.58%، يليه قطاع السلع بنسبة 0.62%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.56%، وأخيرًا قطاع الخدمات بنسبة 0.13%، فيما تراجعت قطاعات الاتصالات، والعقارات، والتأمين بنسبة 1.17%، 0.61%، 0.38%، على التوالي.

وقفز 16 سهمًا على رأسها شركة دبي للمرطبات بنسبة 5.96%، ثم سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 5.17%، وتراجع 12 سهمًا على رأسها شركة الفردوس القابضة بنسبة 9.54%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 6.95%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 24 مليون ورقة بقيمة 143.6 مليون درهم.

بورصة الكويت

وتباينت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.29% رابحًا 20.94 نقطة ليغلق عند مستوى 7204.88 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.48% رابحًا 38.66 نقطة ليغلق عند مستوى 8071.69 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.48% خاسرًا 26.02 نقطة ليغلق عند مستوى 5383.43 نقطة، وهبط مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.43% خاسرًا 24.26 نقطة ليغلق عند مستوى 5560.15 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 182.3 مليون سهم بقيمة 56.7 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 12.9 ألف صفقة، وصعدت 4 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الاتصالات بنسبة 1.26%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.82%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 0.7%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.28%، فيما تراجعت قطاعات السلع الاستهلاكية، والمنافع، والمواد الأساسية بنسبة 1.99%، 1.52%، 1.42%، على التوالي، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.77%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.39%، وأخيرًا قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.03%.

بورصة أبو ظبي

فيما تراجع مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.714% خاسرًا 69.77 نقطة ليغلق عند مستوى 9696.47 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.129 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 220.9 مليون سهم، بقيمة 1.4 مليار درهم، عبر تنفيذ 13.4 ألف صفقة.

وهبطت 8 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها العقارات بنسبة 2.15%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.69%، يليه قطاعي الرعاية الصحية، والتقديري للمستهلك بنسبة 1.49%، 1.44%، على التوالي، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.99%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.76%، وأخيرًا قطاعي السلع الاستهلاكية، والمواد الأساسية بنسبة 0.39%، 0.2%، على التوالي.

وارتفع 18 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة حياة للتأمين" بنسبة 14.5%، ثم سهم "شركة أركان لمواد البناء" بنسبة 6.3%، ثم سهم "مجموعة أيه أس جي ستاليونز الإمارات" بنسبة 3.96%، وتراجع 34 سهمًا على رأسها سهم "شركة أي دي سي كوربوريشن للاستحواذ-الأذونات" بنسبة 4.24%، ثم سهم "المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق" بنسبة 4%، ثم سهم "شركة الإمارات للتأمين" بنسبة 4%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 303.4 مليون درهم.

بورصة البحرين

ونزل المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.04% خاسرًا 0.67 نقطة ليغلق عند مستوى 1883.42 نقطة، وبلغ حجم التداول 297.7 ألف سهم بقيمة 101.5 ألف دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 4.62%، بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.21%، ثم قطاع المال بنسبة انخفاض 3% بضغوط هبوط سهمي البحرينية الكويتية للتأمين، البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 10%، 0.43%، على التوالي.

فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة نمو 39.77% مدفوعًا بصعود سهم شركة عقارات السيف بنسبة 1.94%، وصعد سهم بنك السلام بنسبة 1.12%.