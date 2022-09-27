شكوى من تراكم القمامة في شارع هارون الرشید بطنطا.. ورئيس الحي يستجيب

أرسل رياض نظمى من بشارع هارون الرشید بطنطا التابعة لمحافظة الغربية شكوى عبر خدمة صحافة المواطن باليوم السابع، بسبب تراكم القمامة وانتشار الحشرات والرائحة الكريهة، مطالبة برفعها بشكل دورى وتوفير صناديق، والحد من حرقها وما ينتح عنه من دخان واختناق.

من جانبه قال الدكتور محمود عيسي رئيس حي ثان طنطا، لـ "اليوم السابع"، أن حملات النظافة مستمرة على مدار اليوم وتنفذ بنظام 3ورديات، ويتم خلالها الجمع المنزلي للقمامة، ورفع القمامة من نقاط التجميع وتفريغ صناديق القمامة، وأشار أنه سيتم فحص شكوى المواطن وإزالة أسبابها، وتوفير صندوق للقمامة لتجميع القمامة به.

تأتى هذه الشكوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكأوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة وألفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة وأحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكأوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".