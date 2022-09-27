شكوى من تراكم القمامة في شارع السيوف بالإسكندرية.. والشركة تستجيب

كتب - محمود أحمد عطا- الإسكندرية - جاكلين منير

أرسل محمود بسيوني من سكان شارع السيوف ترام المنتزه أول، التابعة لمحافظة الإسكندرية، شكوى، عبر خدمة صحافة المواطن فى اليوم السابع، يتضررون فيها من تراكم القمامة التى تعمل على انتشار الحشرات الضارة والزواحف بــ9 شارع زينه متفرع من شارع السيوف ترام المنتزه اول التابعة لمحافظة الاسكندرية، فضلا عن الروائح الكريهة، مطالبا برفعها بشكل دورى، وتوفير صناديق فى أماكن مناسبة.

وأكد أحمد شحاتة مسئول المركز الإعلامى بشركة نهضة مصر المنوط بها رفع القمامة من شوارع الإسكندرية، أنه تم عمل اللازم ورفع القمامة من المنطقة محل الشكوى.

تأتى هذه الشكوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكأوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة وألفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة وأحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكأوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".