اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 01:40 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

سفير مصر بالبرتغال يستقبل منتخبنا للخماسى الحديث ويلتقى مدير مركز "EMCDDA"

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 12:21 م
سفير مصر بالبرتغال يستقبل منتخبنا للخماسى الحديث ويلتقى مدير مركز "EMCDDA" سفير مصر فى البرتغال
كتب: أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بمناسبة انعقاد بطولة العالم لليزر-رن Laser Run في البرتغال خلال الفترة من 23 إلى 25 سبتمبر الجاري، حرص سفير مصر في لشبونة "وائل النجار" على استقبال أعضاء البعثة المصرية المشاركة في البطولة والمكونة من 32 لاعبا ولاعبة، حيث هنأهم على الإنجاز الذي حققوه في البطولة المتمثل في حصد 20 ميدالية تنوعت ما بين 13 ذهبية و5 فضيات وبرونزيتين.

من ناحية أخرى، التقى السفير المصري مع مدير مركز المراقبة الأوروبية للمخدرات والإدمان "EMCDDA" التابع للاتحاد الأوروبي، بمقر المركز بالعاصمة البرتغالية لشبونة، حيث بحثا سبل تعزيز التعاون بين المركز الأوروبي ومصر في مجال مكافحة المخدرات خلال الفترة المقبلة.

سفير مصر لدى البرتغال يستقبل منتخب مصر للخماسي الحديث
سفير مصر لدى البرتغال يستقبل منتخب مصر للخماسي الحديث

اخبار مصر اليوم

سفير مصر لدى البرتغال

اخبار البرتغال

منتخب مصر للخماسي الحديث

مسؤول اوروبى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة