سفير مصر بالبرتغال يستقبل منتخبنا للخماسى الحديث ويلتقى مدير مركز "EMCDDA"

كتب: أحمد جمعة

بمناسبة انعقاد بطولة العالم لليزر-رن Laser Run في البرتغال خلال الفترة من 23 إلى 25 سبتمبر الجاري، حرص سفير مصر في لشبونة "وائل النجار" على استقبال أعضاء البعثة المصرية المشاركة في البطولة والمكونة من 32 لاعبا ولاعبة، حيث هنأهم على الإنجاز الذي حققوه في البطولة المتمثل في حصد 20 ميدالية تنوعت ما بين 13 ذهبية و5 فضيات وبرونزيتين.

من ناحية أخرى، التقى السفير المصري مع مدير مركز المراقبة الأوروبية للمخدرات والإدمان "EMCDDA" التابع للاتحاد الأوروبي، بمقر المركز بالعاصمة البرتغالية لشبونة، حيث بحثا سبل تعزيز التعاون بين المركز الأوروبي ومصر في مجال مكافحة المخدرات خلال الفترة المقبلة.