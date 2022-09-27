وقال رئيس الوزراء الياباني - في كلمته أثناء مراسم الجنازة الرسمية لآبي ، حسبما نقل تلفزيون هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - إن شينزو آبي عمل من أجل تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية إلى مستوى جديد ،بالإضافة إلى تعزيز قدرات الردع اليابانية-الأمريكية، كما عمل على تعميق التعاون مع الهند واستراليا وتأسيس علاقات جيدة مع جميع المناطق بالعالم.

وأشاد كيشيدا أيضا بتوقيع آبي لاتفاق الشراكة الاقتصادية وغيرها من الاتفاقات الاستراتيجية مع أوروبا ،بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية بشكل غير مسبوق مع دول آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا ووسط وجنوب أمريكا بعمق.

وحول الشأن الداخلي، قال كيشيدا إن رئيس الوزراء الأسبق اهتم بتشجيع الشباب والنساء وتخفيف الأعباء عنهم ،وتخفيض المصاريف الدراسية لأنه كان يؤمن جيدا بأن هذا الشباب سيكون في يوم من الأيام قادرا على دفع الدولة إلى الأمام.

وأكد كيشيدا أن اليابان والعالم أجمع سيتذكر عهد شينزو آبي لما قام به من بناء للمؤسسات وتعزيز للعلاقات مع الدول، بالإضافة إلى حبه ودعمه للأمن والأمان.

وأدان ما حدث يوم الثامن من يوليو الماضي ، حين قتل شينزو آبي برصاص بينما كان يتحدث للمواطنين خلال حملة انتخابية.

وقد وقف الحضور دقيقة حدادا على روح شينزو آبي بعد وصول الرفات إلى قاعة "نيبون بودوكان" بوسط العاصمة طوكيو ،والتي بدأت فيها صباح اليوم مراسم تشييع الجنازة الرسمية، كما تم عرض لقطات مصورة وأجزاء من كلمات لرئيس الوزراء الأسبق خلال مشاركته في عدد من المؤتمرات والمناسبات الدولية.