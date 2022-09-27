دراسة: معظم مرضى كورونا لفترة طويلة يتعافون في غضون عام

كتبت إيناس البنا

قال باحثون إن معظم المصابين بفيروس كورونا يتعافون في غضون 12 شهرًا، بغض النظر عن شدته.

الدراسة المنشورة في المجلة الأوروبية للجهاز التنفسي وفقا لموقع "timesnownews "، أظهرت أنه على الرغم من تعافي 75 % بعد مرور 12 شهرًا على الإصابة بالفيروس، إلا أن 25 % من المرضى ما زالوا يعانون من واحدا على الأقل من الأعراض الثلاثة الأكثر شيوعًا ، بما في ذلك السعال والتعب وضيق التنفس.

قال كبير المؤلفين من جامعة ماكماستر "بشكل عام ، لا ينبغي للشخص أن يقلق إذا كان يشعر بتوعك بعد الإصابة مباشرة، لأن فرص الشفاء في غضون 12 شهرًا عالية جدًا ، ومجرد ظهور أعراض مرض كورونا الطويلة لديك في غضون ثلاثة أشهر لا يعني أنهم سيبقون إلى الأبد ".

وجد الباحثون أيضًا أن المرضى الذين يعانون من أعراض مستمرة لديهم أيضًا أجسام مضادة مرتبطة بأمراض المناعة الذاتية، بالإضافة إلى مستويات مرتفعة من السيتوكينات التي تسبب الالتهاب.

بالنسبة للدراسة، استخلص الفريق النتائج من خلال مسح 106 أشخاص يتعافون من عدوى كورونا في ثلاثة وستة و12 شهرًا بعد الإصابة بالمرض، وكان جميع المرضى الذين شملهم الاستطلاع يتمتعون بصحة جيدة ولم يكن لديهم أي أمراض مناعة ذاتية موجودة مسبقًا أو أي أمراض كامنة أخرى قبل الجائحة.

قال إن المرضى الذين يعانون من أعراض طويلة الأمد لـ كورونا يجب أن يروا طبيب الروماتيزم، لأنهم متخصصون في اضطرابات المناعة الذاتية ويمكنهم تقييم تطور المضاعفات الروماتيزمية بشكل أفضل والحاجة إلى التدخل المبكر.

وقالت إن معظم المرضى الذين يعانون من مرض كورونا الطويل يتم تقييمهم حاليًا من قبل أخصائيي التنفس أو أخصائيي الأمراض المعدية غير المتخصصين في المناعة الذاتية.