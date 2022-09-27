حبس لصوص الشقق بالقاهرة بأسلوب كسر الباب 4 أيام على ذمة التحقيق

كتب سليم على

قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، حبس 3 متهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين تشيكل عصابى تخصص نشاطه في في سرقة الشقق السكنية في منطقة منشأة ناصر، وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حولهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه كسر باب الشقة محل سكنه وسرقة (شاشة تليفزيون – وجهاز رسيفر).

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (3 أشخاص - مقيمين بدائرة القسم).

وعقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء علاء بشندي تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم.. وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب".

وبتطوير مناقشتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المساكن بأسلوب "كسر الباب" ، تم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنهم.