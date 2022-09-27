جلسة محاكاة مجلس النواب لأعضاء برلمان فوه بحضور رئيس المدينة والتنفيذيين

كفر الشيخ محمد سليمان

شهدت إدارة شباب فوه، انعقاد جلسة محاكاة مجلس النواب لأعضاء برلمان طلائع و شباب فوه، اليوم، الثلاثاء، من تنظيم إدارة البرلمان والتعليم المدني لتدريبهم على استخدام أدوات الرقابة البرلمانية، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، و بإشراف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب .

حضر الجلسة النائبة هالة أبو أبوالسعد، والنائب عادل النجار، والدكتور إسلام طه معاون محافظ كفر الشيخ، وعبد القادر الديب، رئيس مجلس مدينة فوه، والسيد درويش، مدير إدارة فوه، وعدد من التنفيذيين في مجالات الصحة والتربية والتعليم والمرور وغيره.

من جانبه، أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة، دعم المديرية لبناء جيل لديه القدرة على القيادة والتمكن من استخدام الأدوات البرلمانية الصحيحة، بناء على تدريب و وعى ليصبحوا سفراء التنوير ، أصحاب دور مستقبلي في الحياة السياسية بناء على علم و إدراك، يبنى من الآن، وأشار إلى أهمية مشاركتهم تلك الجلسات كنموذج للحياة النيابية، و صقل خبراتهم وقدرتهم على نقل نبض الشارع و تقديم صورة كاملة عنه للتنفيذين لخدمة مجتمعهم .

بدأت الجلسة بتلاوة جدول الأعمال، و تقديم طلبات الإحاطة و طرح الأسئلة و التأكيد على عدم تلقي أي اعتذار من أعضاء برلمان فوه، وتقدم أعضاء البرلمان باقتراحات خاصة باستثمار محيط مصرف قبريط، و دفع المصروفات المدرسة لطلاب الأسر الأكثر احتياجا، وعمل خط سرفيس جديد لتخفيف الحركة بين شارع الفتح ومجلس المدينة ،الترويج الأمثل لاثار مدينة فوة و انشاء مجمع للخدمات الحكومية .

وكذلك طلبات الإحاطة بخصوص استثمار كورنيش النيل داخل المدينة ،الدعم اللوجستي المقدم للوحدات المحلية ، الرقابة على رغيف العيش ، طلب إحاطة عن مدرسة الروميلى، والمواقف ( موقف كفر الشيخ ) ومستشفى التأمين الصحي، ومدير المستشفى، والنظافة داخل القرى والمدينة ،وتراخيص المباني والحركة العمرانية ، ومحطة رفع الصرف الصحي بعزبة راشد ، والاستثمار الجيد أراضي ملك الدولة، تأتي الجلسة البرلمانية تحت إشراف عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للشباب، وإشراف تنفيذي محمود الصاوي مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني.