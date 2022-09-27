توصيل مياه الشرب وإصلاح خط صرف صحى بمدرستين فى المنتزة بالإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

أعلن حي المنتزة اول برئاسة اللواء محمد عبد الله سحلول رئيس حي المنتزة اول ، انتهاء توصيل خدمات مياه الشرب لمدرسة المتحدة 6 في العوايد بنطاق الحي ، تزامنا مع انطلاق العام الدراسي الجديد.



واضاف بيان حي المنتزة اول، أنه تم الانتهاء من إصلاح وصلة الصرف الصحي المكسورة خلف سور مدرسة المتحدة بمنطقة السيوف شماعة ،وكذلك متابعة اعمال النظافه وشركة نهضة مصر لتجريف انفاق محمد نجيب ونفق سيدي بشر ونفق 45 ،استعدادا لعمل محاكاه مع الصرف الصحي داخل الأنفاق استعدادا لموسم الأمطار، تحت إشراف إدارة الرقابه والرصد البيئ بالحي.



وعلي صعيد آخر، قامت اداره الحدائق اليوم برى ونظافه حديقه خليل حماده ،وتقليم النخيل وتنقيه الحشائش من الحديات مع الرى بجزر حدائق المحروسة ورفع القمامة والمخلفات بنطاق الحي.





اعمال حفر للصرف



توصيل مياة الشرب لمدرسة



صورة من أعمال الصرف









