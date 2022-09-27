تقديم خدمات الصحة الإنجابية لـ834 ألف سيدة خلال الشهر الجارى.. اعرف التفاصيل

كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان لــ 834 ألف منتفعة، من خلال حملة إعلامية موسعة تم تنفيذها بـ22 محافظة خلال الفترة من يوم 4 إلى 22 سبتمبر الجاري، وذلك في إطار الاهتمام بصحة وتنمية الأسرة وتحقيق «رؤية مصر 2030»، وتزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي لتنظيم الأسرة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بتكثيف الجهود لزيادة معدلات الإستخدام لوسائل تنظيم الأسرة بما ينعكس بشكل إيجابى على خفض معدلات المواليد الحالية، قامت الوزارة بزيادة منافذ تقديم خدمات تنظيم الأسرة بالتعاون مع كافة الجهات الشريكة الحكومية وغير الحكومية، وبما يتفق مع خطة الدولة الرامية لخفض معدلات الزيادة السكانية، مشيراً إلى أن الوزارة قدمت خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان لــ 656 ألف منتفعة.

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزارة قامت بتوفير الاحتياجات من وسائل تنظيم الأسرة الحديثة مثل الحبوب المركبة الجيل الرابع والحبوب الأحادية الجيل الثالث، وغيرها كتدخلات جديدة للوسائل بالإضافة للوسائل التقليدية، بهدف رفع معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة لخفض معدلات وفيات الأمهات والمواليد، وحفاظاً على صحة الأمهات والأطفال.

وأشار"عبدالغفار" إلى تعاون وزارة الصحة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال مد العيادات الجامعية بوسائل تنظيم الأسرة والمواد الإعلامية التوعوية، حيث تم افتتاح عيادة مدعمة بوسائل تنظيم الأسرة بمستشفيات جامعة الأزهر بالشرقية "المركز الدولي الإسلامي" والتي تعد واحدة من ضمن "25" عيادة جامعية تم افتتاحها، بالإضافة إلى تطبيق برنامج تنظيم الأسرة بعد الولادة وحدوث الإجهاض وخاصةً تركيب اللولب أثناء القيصرية والذي يتم تنفيذه بعدد "137" مستشفى على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه، قال الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة إنه تم تنفيذ الندوات الإعلامية قبل وأثناء الحملة بطرق غير تقليدية للإعلان عن الحملة ورفع وعي الجمهور بخدمات ومردود تنظيم الأسرة على صحة الأم والطفل والأسرة، بهدف زيادة الاهتمام بصحة الأم والطفل وزيادة الوعى بالقضايا المتعلقة بالسكان والتأكيد على حقوق الصحة الإنجابية وضرورتها لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار "عباس" إلى أن وزارة الصحة والسكان قامت بتفعيل بروتوكول التعاون مع وزارة الشباب والرياضة من أجل تكثيف الوعي بخدمات تنظيم الأسرة وإتاحة خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة بجميع أنحاء الجمهورية وخاصة قرى حياة كريمة، وذلك ضمن سعي قطاع السكان وتنظيم الأسرة لتحقيق أهداف الاستراتيجية القومية لمشروع تنمية الأسرة، والعمل على دعم الشراكة مع مختلف الجهات الحكومية والغير حكومية، وذلك لرفع وعي الشباب بمفهوم ومردود تنظيم الأسرة من خلال القوافل الخدمية التوعوية التي تقدم بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

وأكد "عباس" استمرار تفعيل خدمة الخط الساخن المجاني لمشورة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية (إحنا معاكي) على الرقم 08008880800 للرد على استفسارات السيدات بشأن وسائل وخدمات تنظيم الأسرة، والرد على الشائعات وتوجيه السيدات لأماكن تقديم الخدمة.