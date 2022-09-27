تعرف على آخر تفاصيل مشروع قناطر ديروط الجديدة × 6 معلومات

كتبت: أسماء نصار

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريراً يستعرض الموقف التنفيذى لمشروع مجموعة قناطر ديروط الجديدة بعد انتهاء العمر الافتراضي للقناطر القديمة.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التفاصيل

1- قناطر ديروط الجديدة أحد المشروعات الكبرى لتحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري .

2- العمل فى السد المؤقت وتجهيز الستائر المعدنية لتجفيف الموقع والبدء فى إنشاء القنطرة.

3 - الانتهاء من جسات التربة والإختبارات الحقلية، والمعملية وأبحاث التربة بكل من بحر يوسف والديروطية والبدرمان.

4 -تركيب الكوبرى المؤقت بفم ترعتى الديروطية والبدرمان.

5-إعداد منطقة الورش الرئيسية ومحطة خلط الخرسانة الجاهزة.

6- تنفيذ أعمال المعايرة والتجهيز لمعمل ضبط الجودة للخرسانة ومعايرة إجهاد الضغط لماكينة تكسير المكعبات .