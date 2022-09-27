اليوم السابع
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الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 06:16 م
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تعرف على آخر تفاصيل مشروع قناطر ديروط الجديدة × 6 معلومات

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 05:06 م
تعرف على آخر تفاصيل مشروع قناطر ديروط الجديدة × 6 معلومات قناطر ديروط الجديدة
كتبت: أسماء نصار

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تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريراً يستعرض الموقف التنفيذى لمشروع مجموعة قناطر ديروط الجديدة بعد انتهاء العمر الافتراضي للقناطر القديمة.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التفاصيل

1- قناطر ديروط الجديدة أحد المشروعات الكبرى لتحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري .

2- العمل فى السد المؤقت وتجهيز الستائر المعدنية لتجفيف الموقع والبدء فى إنشاء القنطرة.

- الانتهاء من جسات التربة والإختبارات الحقلية، والمعملية وأبحاث التربة بكل من بحر يوسف والديروطية والبدرمان.

 4 -تركيب الكوبرى المؤقت بفم ترعتى الديروطية والبدرمان.

5-إعداد منطقة الورش الرئيسية ومحطة خلط الخرسانة الجاهزة.

6تنفيذ أعمال المعايرة والتجهيز لمعمل ضبط الجودة للخرسانة ومعايرة إجهاد الضغط لماكينة تكسير المكعبات .


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