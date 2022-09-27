تزامنا مع قمة المناخ .. وكيل "تعليم الإسكندرية" يتفقد مشروعات الطاقة الشمسية بالمدارس

الإسكندرية جاكلين منير

تفقَّد الدكتور عربي أبوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية ،مشروع محطة توليد الطاقة الشمسية بمدرسة محمد علي الزخرفية والمعمارية الأثرية للتعليم الفنى التابعة لإدارة وسط التعليمية بالإسكندرية ، وذلك بحضور علا سليمان خليل مدير عام إدارة وسط وأمل حسان مدير عام التعليم الفني والعميد محمد عبد الحميد القائد العسكري للمدرسة وأحمد فتحي مدير إدارة التعليم الصناعي .



وأوضح ( أبوزيد ) أنّ المشروع حقق هذ العام ناتج توليد كهرباء نظيفة بنحو ( 57246 كيلو وات ) تقوم المدرسة باستخدامها فى إنارة كافة فصول ومعامل المدرسة وتشغيل أجهزة الحاسب الآلى والماكينات والأجهزة العملية وبالتدريبات المهنية للطلاب بالمدرسة ، ويتم توزيع الفائض منها على المساكن المجاورة والمحيطة والشبكة العمومية لكهرباء الإسكندرية ، وأكد أبوزيد أن تعليم الإسكندرية بصدد افتتاح مصنع لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية ولمبات الليد للتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية .



ويأتي ذلك في إطار استعدادات مصر لعقد مؤتمر cop 2022 للمناخ وفى ظل الحفاظ على بيئة نظيفة خالية من التلوث وكذلك تخفيفًـا على الضغط والتحميل على شبكة الكهرباء العمومية بالإسكندرية ، هذا ويعتبر هذا المشروع من المشروعات التي تمت بالتعاون مع المجتمع المدنى بمدرسة محمد على الزخرفية في إطار المشاركة المجتمعية ، وذلك في إطار اهتمام الدولة بالتوسع فى تلك المشروعات الكبرى والتنموية بذات تكنولوجيا عالية لتوفير كهرباء نظيفة موفرة ومنتجة ، ومن أجل تحقيق التنمية الشاملة بالمشروعات الحديثة كبدائل للطاقة الكهربائية وللتخفيف عن عبء أحمال الشبكة العمومية للكهرباء .



ومن ناحية أخرى تفقد مدير المديرية معرض المدرسة وقاعات تدريب رفع كفاءة معلمي التعليم الفني على نظام الجدارات مشيرًا إلى أن التنمية المهنية المستدامة للمعلمين هي الساعد الأيمن لمواكبة منظومة تطوير التعليم .



