تحريات مكثفة لكشف هوية المتهم سرقة مصوغات ذهبية من شقة فى الوراق

كتب بهجت أبو ضيف

يجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات مكثفة فى واقعة سرقة مصوغات ذهبية من شقة فى الوراق، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصوغات ذهبية من شقة فى الوراق، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن مرتكب السرقة تسلل للشقة متهزا غياب المقيمين بها، واستولى على مصوغات ذهبية خاصة بمالك الشقة، وفر هاربا.

تم الاستماع لأقوال مالك الشقة، وجارى تكثيف التحريات لكشف هوية المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.