تجليس النائب البطريركى الجديد للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان الجمعة

كتب: محمد الأحمدى

وصل البطريرك يوسف الكلي الطوبى، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والإسكندرية وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك، إلى جمهورية مصر العربية، مساء أمس استعدادًا لتجليس المطران جان ماري شامي.

ورافق غبطته خلال الزيارة المطران جان ماري شامى، النائب البطريركى العام الجديد للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، والذي سيتم تجليسه، يوم الجمعة المقبل، الموافق الثلاثين من الشهر الجارى، وذلك بكاتدرائية القيامة للروم الملكيين الكاثوليك بالظاهر، بالقاهرة.

وكان في استقبالهما المطران جورج بكر، المطران السابق والشرفى للروم الملكيين الكاثوليك بمصر، والأب الأرشمندريت بيو فرح، راعي كنيسة سيدة البشارة بشبرا، والوكيل البطريركي بالقاهرة، والأب الإيكونوموس فريد عطا، راعي كاتدرائية القيامة بالظاهر، وعدد من وكلاء الكاتدرائية، ومؤمنيها.

الجدير بالذكر أن المطران جان ماري شامى، النائب البطريركى الجديد للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان، كانت قد تمت سيامته الأسقفية فى الثالث من سبتمبر الجارى، وذلك ببازيليك القديس بولس للآباء البولسيين، بحريصا بلبنان، بوضع يد البطريرك يوسف العبسى.