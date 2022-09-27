الرئيسية أخبار عاجلة بدء فعاليات افتتاح مشروعات جديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 09:53 ص الرئيس عبد الفتاح السيسى يصل مقر الفاعلية كتب محمد عبد العظيم مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء بدأت منذ قليل، فعاليات افتتاح مشروعات جديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي. الرئيس السيسي السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي اخبار الرئيس السيسي الموضوعات المتعلقة الرئيس السيسى يوجه بتشغيل عيادات مسائية بالمستشفيات الإثنين، 26 سبتمبر 2022 05:34 م الرئيس السيسي يوجه بسرعة تطبيق حزمة الحوافز المادية للأطقم الطبية الإثنين، 26 سبتمبر 2022 05:30 م الرئيس السيسي يوجه بالإسراع فى خطوات إنشاء المخازن الاستراتيجية للتخزين الطبى الإثنين، 26 سبتمبر 2022 03:51 م الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره البلغارى لتعزيز التعاون المشترك الإثنين، 26 سبتمبر 2022 03:26 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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