اليوم السابع
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بدء فعاليات افتتاح مشروعات جديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 09:53 ص
بدء فعاليات افتتاح مشروعات جديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسى يصل مقر الفاعلية
كتب محمد عبد العظيم

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بدأت منذ قليل، فعاليات افتتاح مشروعات جديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

 


الرئيس السيسي

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