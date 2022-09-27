اليوم السابع
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الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 07:29 ص
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بتكلفة 16.5 مليار جنيه.. تنفيذ 1500 كيلو متر طرق بالمحافظات.. إنفوجراف

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 07:00 ص
بتكلفة 16.5 مليار جنيه.. تنفيذ 1500 كيلو متر طرق بالمحافظات.. إنفوجراف طرق جديدة
كتب ـ سيد الخلفاوى

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انتهت مصر من تنفيذ مئات الطرق الجديدة والتى أضافت للشبكة القديمة ما يقارب من 7 آلاف كم من الطرق، لتتغير خريطة الطرق بمصر بشكل كامل، في النقاط التالية نستعرض مشروعات الطرق الجارى تنفيذها الآن من خلال وزارة النقل المصرية.

ويتقدم العمل حالياً فى مشروعات بإجمالى أطوال (1500) كم ومن أهمها :

- تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي فى المسافة من المنيا حتى ديروط بطول 52 كم والمسافة من السباعية – إدفو – أسوان – توشكي بطول 344 كم بتكلفة إجمالية 8 مليارات جنيه .

- تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / السخنة بطول 60 كم وتكلفة 3.5 مليار جنيه .

- ازدواج طريق أسيوط / سوهاج شرق النيل بطول 145 كم وتكلفة 1,35 مليار جنيه .

- تطوير وازدواج طريق 6 أكتوبر / الواحات بطول 283 كم بتكلفة 2,2 مليار جنيه .

- تطوير طريق السويس / الإسماعيلية ( المعاهدة ) بطول 80 كم وتكلفة 1,5 مليار جنيه .

 

إنفوجراف
إنفوجراف

 


الطرق

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