بايدن: قواعد جديدة لشركات الطيران للكشف عن تفاصيل رسوم السفر

أ.ش.أ

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن قواعد جديدة تلزم شركات الطيران والمواقع السياحية بأن تكون أكثر شفافية فيما يخص الرسوم الإضافية التي يمكن أن يدفعها الركاب، لمحاربة ما وصفها بالرسوم الخفية غير الضرورية التي ترهق ميزانية الأسر الأمريكية.

ووفقا لهذه القواعد الجديدة المقترحة، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فإن شركات الطيران والمواقع السياحية سيتعين عليها الكشف مقدما عن تفاصيل تكلفة السفر الجوي وأية رسوم إضافية مقابل مقاعد الأطفال أو تغيير أو إلغاء الرحلة أو الحقائب اليدوية أو الحقائب الكبيرة وغير ذلك.

ونوَّهت الشبكة بأن هذا جاء في سياق مسودة وثيقة أعدتها وزارة النقل الأمريكية متضمنة هذه القواعد الجديدة.

وأوضحت أن إدارة الرئيس بايدن ترى أن هذه القواعد ستؤدي إلى زيادة المنافسة في قطاع النقل الجوي.

وقال بايدن، في تصريحات: "إن الرأسمالية بدون منافسة ليست رأسمالية، بل استغلال".

وأضاف: "على سبيل المثال، بعض شركات الطيران تفرض رسوما إضافية لجلوس أفراد العائلات وأطفالها معا في الطائرة، وبعضها يفرض رسوما على الركاب بسبب تغيير موعد الرحلة حتى ولو حدث إلغاء من قبل الشركة نفسها، وهذا ليس عدلا".

جاءت تصريحات بايدن خلال اجتماع لمجلس المنافسة بالبيت الأبيض.

وكان وزير النقل الأمريكي بيت بوتيجيج قد قال -في بيان- إن "من حق العملاء أن يعرفوا التكلفة الحقيقية لرحلاتهم قبل أن يشتروا تذاكر السفر".