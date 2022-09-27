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النايض يبحث مع مبعوث فرنسا الخاص لليبيا إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 05:11 م
النايض يبحث مع مبعوث فرنسا الخاص لليبيا إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية النايض يجري مشاورات مع مبعوث فرنسا
كتب: أحمد جمعة

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التقى المرشح الرئاسي ورئيس تكتل إحياء ليبيا ، الدكتور عارف النايض ، عبر الاتصال المرئى اليوم، بول سولير، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا، لمناقشة الحاجة الماسة إلى الحفاظ على سيادة ووحدة وأمن وسلامة المواطنين الليبيين ومواردهم ومعيشتهم ، وإنهاء جميع أشكال العنف والنزاع المسلح.

 

وأكد تكتل إحياء ليبيا إلى أن المشاورات تطرقت للحاجة إلى العمل مع مبعوث الأمم المتحدة الجديد لتنشيط العملية السياسية لضمان إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل عاجل، اقتراح إحياء ليبيا للاستعانة بالقضاء الليبي للتغلب على الانسداد السياسي الحالي ، لا سيما بعد التسليم السلس لقيادة المحكمة العليا.


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