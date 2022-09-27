المحافظ يشارك فى حفل تأبين الأنبا هدرا مطران أسوان السابق.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

شارك أشرف عطية محافظ أسوان، فى مراسم تأبين الفقيد الراحل الأنبا هدرا مطران أسوان السابق، بمقر كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس، وذلك فى ضيافة نيافة الأنبا بيشوى أسقف إبراشية أسوان وتوابعها ، بجانب القيادات الدينية والأمنية والرقابية والبرلمانية والتنفيذية.

وأكد محافظ أسوان، فى كلمته، أن مراسم تأبين هذه الشخصية العزيزة على قلوبنا جميعاً بعد مرور عام تؤكد على هذه القامة والقيمة الدينية والوطنية العظيمة، والذى سيكمل مسيرته بكل تفانى وإخلاص وعطاء نيافة الأنبا بيشوى الذى تولى مهام إيبارشية أسوان لينجح في وقت قصير في دعم أواصر المحبة بروحه السمحة والودوده.

وأشار إلى أن العلاقات والروابط الأخوية تجمع دائماً بين أبناء المحافظة وقيادتها ، فالمصريين جميعاً شركاء فى هذا الوطن ، وهو ما يؤكده دائماً الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مختلف المناسبات، كما أكد ذلك زغاريد وفرحة أهالى حى الصداقة الجديدة أثناء تدشين كنيسة السيدة العذراء مريم ، و القديس الأنبا بيشوى.

وتابع "عطية"، بأن أسوان ستظل دائماً أيقونة المحبة التي تتأصل فيها أرقى معانى التماسك والتآلف بين جميع أبنائها ، وهو الذى يظهر جلياً فى المناسبات الدينية والوطنية ، كما يجسده روح التلاحم عند مواجهة التحديات.

ومن جانبه، وجه الأنبا بيشوى شكره وتقديره لمحافظ أسوان والذى يحرص على مشاركة شعب الكنيسة أفراحه وأحزانه ، مؤكداً على أن مصر فى ظل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس السيسى ستظل فى محبة وتلاحم ، وهو ما كان دائماً يدعمه الأنبا هدرا.

والجدير بالذكر بأن حفل تأبين الأنبا هدرا قد شملت العديد من الفقرات والكلمات من أبرزها لنيافة الأنبا بيشوى، ونيافة الأنبا سرابيون مطران لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، و والقمص داود حليم، كما تم عرص فيلم تسجيلى بعنوان " حارس الجنوب " جسد مسيرة حياة الأنبا هدرا، بالإضافة إلى قيام كورال كنيسة ماري جرجس بكوم أمبو بتقديم أوبريت " حياة جديدة" .





جانب من الحضور



جانب من حفل التأبين



حضور محافظ أسوان لحفل تأبين الأنبا هدرا



محافظ أسوان خلال كلمته