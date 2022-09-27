اليوم السابع
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الكنيسة تحتفل بمرور 200 عام على فك رموز اللغة المصرية القديمة

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 11:20 م
الكنيسة تحتفل بمرور 200 عام على فك رموز اللغة المصرية القديمة احتفال الكنيسة
كتب: محمد الأحمدى

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شهد قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم احتفالية قسم اللغة القبطية بمعهد الدراسات القبطية بمناسبة مرور 200 عام على حل رموز اللغة المصرية القديمة بواسطة العالم الفرنسى شامبليون (27 سبتمبر 1822 - 27 سبتمبر 2022).

 

وتضمن الحفل عرضًا مسرحى وعرضًا لفريق الكورال، وعرضًا تقديمى عن حجر رشيد، إلى جانب كلمات لعدد من الحضور من بينهم كلمة باللغتين القبطية والعربية لنيافة الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي وأنصنا والأشمونين ورئيس قسم اللغة القبطية بمعهد الدراسات القبطية وعميد المعهد الأستاذ الدكتور إسحق عجبان.

 

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثانى ظهر اليوم فى المقر البابوى بالقاهرة اليوم الثلاثاء، عددًا من السفراء الجدد الذين سوف يغادرون قريبًا لاستلام مهامهم سفراء لجمهورية مصر العربية في عدد من دول العالم، السفراء هم:

السفيرة سلوى موافي سفيرة مصر فى زيمبابوى

السفيرة سيريناد جميل سفيرة مصر فى إرمينيا

السفير هاني صلاح سفير مصر فى السودان

السفير وائل عطية سفير مصر فى كينيا

السفير محمد أبو الخير قنصل مصر فى لندن

السفير شريف رفعت سفير مصر فى سيراليون

السفير تامر توفيق القنصل العام فى باريس

السفير إيهاب سليمان سفير مصر فى فلسطين

ودار الحوار أثناء اللقاء حول تواجد الكنائس القبطية في الدول التي سيعملون فيها ونشاطاتها في خدمة المجتمعات التي تتواجد فيها، وأعرب قداسته عن أمنياته لهم جميعًا بالتوفيق في أداء مهامهم.

 

البابا تواضروس خلال الاحتفالية
البابا تواضروس خلال الاحتفالية

 

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال

 

جانب من الحضور
جانب من الحضور

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

اللغه القديمه

معهد الدراسات القبطيه



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