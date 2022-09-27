القابضة للتشييد تستبدل 4.1 مليار جنيه ديونا متراكمة بأراضى تابعة لشركاتها التابعة

كتب عبد الحليم سالم

نجحت الشركة القابضة للتشييد والتعمير ، برئاسة المهندس هشام أبو العطا في تسوية ملف جزء كبير من ديون شركاتها التابعة البالغة نحو 4.1 مليار جنيه بقطع أراضى تمتلكها الشركات بالتنسيق مع العديد من الجهات الدائنة ، مما منح الشركات قدرة أفضل على الأداء وتحسن نتائج الأعمال.

وكشف تقرير القابضة للتشييد والتعمير ،أن 10 شركات استبدلت قطع أراضى بديون ،منها النصر العامة للمقاولات حسن علام استبدلت 6 قطع أراضى بديونها التي تزيد على مليار جنيه ،وذلك في مناطق أبو المطامير ومرسى علم ومحرم بك ،وبعض المناطق الأخرى .

فيما تنازلت فيبرو المندمجة في حسن علام عن قطعة أرض في محرم بك بقيمة 11.5 مليون جنيه ، كما تنازلت مختار إبراهيم عن 3 قطع بقيمة نحو 755 مليون جنيه ، في الجربى دمياط ومدينة السلام ، كما تنازلت مصر لأعمال الاسمنت المسلح عن قطعتى أرض بقيمة 450 مليون جنيه بالإسماعيلية ، وتنازلت رولان المندمجة في الأسمنت المسلح عن قطعة أرض بقيمة 47 مليون جنيه بكفر الدوار .

وبحسب التقرير تنازلت المصرية للمبانى المندمجة في العبد عن قطعة أرض بقيمة 72.5 مليون جنيه في مركز بدر بالبحيرة ،وتنازلت أطلس المندمجة في العبد عن قطعة أرض بقيمة 102 مليون جنيه فى مركز بدر أيضا .

كما تنازلت هايديلكو عن قطعة أرض بقيمة 392.4 مليون جنيه في الهرم ، وتنازلت عمر افندى عن 8 قطع اراضى بقيمة 1.2 مليار جنيه والعربية للتجارة الخارجية عن قطعة بقيمة 50.5 مليون جنيه.