العربية: رئيس البرلمان اللبنانى سيحدد جلسة انتخاب رئيس جديد يوم 29 سبتمبر

كتب أحمد عرفة

ذكرت قناة العربية، فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن رئيس البرلمان اللبنانى سيحدد جلسة انتخاب رئيس جديد يوم 29 سبتمبر.

وفى وقت سابق بحث الرئيس اللبنانى ميشال عون مع وزير الطاقة وليد فياض نتائج جهود تأمين الوقود لشركة كهرباء لبنان من العراق وإيران لرفع ساعات التغذية لمدة تتراوح من 8 إلى 10 ساعات بما يخفف الأعباء عن المواطنين الذين يعانون حاليًا من الانقطاع شبه التام للكهرباء.

وقال فياض، عقب اللقاء الاثنين، إنه بحث مع الرئيس عون موضوع ترسيم الحدود الحدود البحرية مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية أكد أن الخاتمة الإيجابية باتت قريبة.

وأضاف أن شحنات الوقود العراقى التى كانت منتظرة قبل نحو أسبوعين تأخرت بسبب المواصفات، معربًا عن أمله فى إمكانية الوصول إلى حل لهذه المشكلة بعد اجتماع الغد الافتراضى على أمل الحصول على شحنات وقود تبلغ قدرها 190 ألف طن فى الشهرين المقبلين، وذلك علمًا بأن لبنان كان يستقبل قرابة 30 ألف طن شهريًا على مدار عام كامل حتى شهر أغسطس الماضى والذى انتهت خلاله مدة التعاقد دون تجديد مكتوب حتى الآن.