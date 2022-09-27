اليوم السابع
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الرى تشارك بندوة دور التعليم فى التكيف والتخفيف من تأثير التغير المناخى

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 05:42 م
الرى تشارك بندوة دور التعليم فى التكيف والتخفيف من تأثير التغير المناخى وزارة الرى
كتبت أسماء نصار

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شاركت وزارة الموارد المائية والرى ممثلة فى الإدارة المركزية للتوعية واﻹرشاد المائي إدارة التربية البيئية والسكانية بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، في ندوة توعية بعنوان "دور التعليم في التكيف والتخفيف من تاثيرات التغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة"، وذلك في مقر مديرية التربية والتعليم ببنها، وبحضور هيئة التعليم بمدارس الإدارة التعليمية .

 

وتناولت الندوة تأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية والصحة والأمن الغذائي، والتأكيد على ندرة ومحدودية موارد مصر المائية، وحتمية التحول من ثقافة الوفرة المائية إلى ثقافة الندرة والترشيد .

 

وتم استعراض عدد من المشروعات القومية التي تقوم الدولة ممثلة في وزارة الري بتنفيذها لتعظيم الإستفادة من كل قطرة مياه ولا سيمامشروعات تأهيل وتبطين الترع والتحول الي أساليب الري الحديث.

 

كما تم خلال الندوة التأكيد على استراتيجية الوزارة في مواجهة العجز المائى التعاون مع الجهات المعنية فى الحفاظ على نعمة الماء والسلوكيات اﻹيجابية الواجب اتباعها للتحول من ثقافة الوفرة إلى ثقافة الندرة المائية و توضيح حاجة الدولة إلى كل قطرة مياه وتوجيهها منأجل تحقق تنمية شاملة ومستدامة لمواكبة متطلبات اﻷجيال الحالية والمستقبلية  .

 

 


الرى

الزراعة

المياه

الحفاظ على المياه



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