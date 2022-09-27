جاء ذلك خلال الخطاب، الذي ألقاه وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، الإثنين في النقاش العام للدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.



وشدد لعمامرة على ضرورة مساعدة الأطراف الليبية نحو صياغة التوافقات الضرورية للمضي قدما في تحقيق أهداف المصالحة الوطنية، وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة؛ تستجيب لتطلعات الشعب الليبي في بناء دولة ديمقراطية وعصرية.