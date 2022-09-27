أكدت الجزائر على حتمية معالجة جوهر الأزمة الليبية عبر إنهاء التدخلات الخارجية بمختلف أشكالها في شؤون هذا البلد.
جاء ذلك خلال الخطاب، الذي ألقاه وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، الإثنين في النقاش العام للدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
وشدد لعمامرة على ضرورة مساعدة الأطراف الليبية نحو صياغة التوافقات الضرورية للمضي قدما في تحقيق أهداف المصالحة الوطنية، وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة؛ تستجيب لتطلعات الشعب الليبي في بناء دولة ديمقراطية وعصرية.
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