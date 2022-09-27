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التموين: استثمارات أولى مراحل المستودعات الاستراتيجية تتجاوز 4مليارات جنيه

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 06:33 م
التموين: استثمارات أولى مراحل المستودعات الاستراتيجية تتجاوز 4مليارات جنيه الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين
كتب مدحت وهبة - تصوير خالد كامل

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أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن توقيع عقود انشاء 4 مستودعات بمحافظات الشرقية والسويس والفيوم والأقصر كمرحلة أولى باستثمارات تتجاوز الـ ٤ مليار جنيه جاء عقب البت في العروض الفنية والمالية للشركات المؤهلة، مؤكدا أن العامل الأساسي في أساليب التقييم هو الالتزام بالمواصفات والاشتراطات والتقنيات الفنية اللازمة لإدارة هذه المستودعات وميكنة المخزون ،الأمر الذى سيمكن الوزارة وأجهزتها من معرفة كميات السلع المخزنة وكذا الوقوف علي نوع وحجم المنتجات المنصرفة، مما سيساهم في ضبط منظومة التخزين ومنع أي نوع من التلاعب، إضافة إلى سهولة الجرد ومعرفة الأرصدة في جميع المحافظات وكميات السلع المتوفرة، وأيضا الوقوف علي انواع واحجام السلع التي تحتاج الي استعاض او امدادات جديدة مما يضمن تأمين احتياجات البلاد لنحو أكثر من 25 سلعة أساسية وتموينية.

وجاء ذلك خلال توقيع وزارة التموين  وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة وشركتي الجملة التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية ،عقود أكبر مشروع قومي تخزيني لإنشاء المرحلة الأولى من المستودعات الاستراتيجية في محافظات " الشرقية والسويس ،والفيوم ، والأقصر وذلك تحت رعاية وحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.
 
ويأتي ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس  الجمهورية بتكوين وتخزين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام.

التموين

المستودعات الاستراتيجية

المخازن الاستراتيجية

مخزون السلع

اليوم السابع بلس



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