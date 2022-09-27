التعليم تعلن تقديم منح لمعلمى وموجهى عموم اللغة الألمانية

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقدم لعدد (11) منحة دراسية لمدرسى ومدربى وموجهى عموم اللغة الألمانية بجمهورية مصر العربية، المقدمة من المركز الثقافى الألمانى بالقاهرة (معهد جوته)؛ للمشاركة فى دورات تدريبية خاصة بأحدث طرق تعليم اللغة الألمانية كلغة أجنبية ثانية للعام 2023.

وأوضحت الوزارة أنه يتم التقديم عن طريق ملىء استمارة التقديم المتاحة على الموقع الإلكترونى الخاص بالمعهد: https://www.goethe.de/de/m/spr/unt/for.html

ولفتت الوزارة إلى أن آخر موعد للتقديم 30 أكتوبر القادم، وترسل استمارات التقديم بعد ملئها عبر البريد الإلكترونى الخاص بالمعهد:

Stipendien-kairo@goethe.de

وأشارت الوزارة إلى أن جميع الشروط العامة الواجب توافرها فى المتقدم يتم الاطلاع عليها من خلال الرابط التالي:

https://moe.gov.eg/media/l5kkv24l/goethe-institut-2023.pdf