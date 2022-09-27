اليوم السابع
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التعليم تعلن تقديم منح لمعلمى وموجهى عموم اللغة الألمانية

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 01:24 م
التعليم تعلن تقديم منح لمعلمى وموجهى عموم اللغة الألمانية وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقدم لعدد (11) منحة دراسية لمدرسى ومدربى وموجهى عموم اللغة الألمانية بجمهورية مصر العربية، المقدمة من المركز الثقافى الألمانى بالقاهرة (معهد جوته)؛ للمشاركة فى دورات تدريبية خاصة بأحدث طرق تعليم اللغة الألمانية كلغة أجنبية ثانية للعام 2023. 
 
وأوضحت الوزارة أنه يتم التقديم عن طريق ملىء استمارة التقديم المتاحة على الموقع الإلكترونى الخاص بالمعهد: https://www.goethe.de/de/m/spr/unt/for.html
 
ولفتت الوزارة إلى أن آخر موعد للتقديم 30 أكتوبر القادم، وترسل استمارات التقديم بعد ملئها عبر البريد الإلكترونى الخاص بالمعهد:
Stipendien-kairo@goethe.de
 
وأشارت الوزارة إلى أن جميع الشروط العامة الواجب توافرها فى المتقدم يتم الاطلاع عليها من خلال الرابط التالي:
https://moe.gov.eg/media/l5kkv24l/goethe-institut-2023.pdf
 
 

التربية والتعليم

اللغة الألمانية

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