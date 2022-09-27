البورصة: تنفيذ صفقة على شركة مطاحن الخمس نجوم بقيمة 104.7 مليون جنيه

كتب هانى الحوتى

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة مطاحن الخمس نجوم بحجم تداول 209.4 ألف سهم بقيمة 104.7 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على شركة مصر تك للاستثمارات العقارية بحجم تداول 32.6 ألف سهم بقيمة 18.6 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 1.4 مليون سهم بقيمة 142.8 مليون جنيه عبر تنفيذ 80 عملية.

كما تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الثالثة على التوالي بضغوط هبوط أسهم قيادية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 1.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 688.581 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 528.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 47.3 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.07% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.22%، والعرب على 7.72%، واستحوذت المؤسسات على 19.33% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 80.66%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 149.7 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 58.1 مليون جنيه، 11.9 مليون جنيه، 523.3 ألف جنيه، 49.7 مليون جنيه، 29.5 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 9817 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 1909 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 12161 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 3972 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 2267 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 3206 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 3468 نقطة، بينما نزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 1218 نقطة.