اليوم السابع
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اتحاد جمعيات المستثمرين: المؤتمر الاقتصادى فرصة لجذب المستثمرين الأجانب

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 07:46 م
اتحاد جمعيات المستثمرين: المؤتمر الاقتصادى فرصة لجذب المستثمرين الأجانب الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين
كتب محمد شعلان

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أكد على حمزة، نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ورئيس لجنة تنمية الصعيد، أن الاقتصاد المصرى مر بمشاكل كبيرة خلال السنوات الأخيرة والدول تعلم الآن قيمة مصر اقتصاديا، مطالبا أن يناقش المؤتمر الاقتصادى بشفافية كاملة ومناقشة المشاكل المتعلقة بالمستثمرين.
 
وأوضح على حمزة، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أن المؤتمر الاقتصادي هو ترويج لقيمة وصناعة مصر في الدول الأخرى، مؤكدا أن هذا المؤتمر فرصة لجذب مستثمر أجنبي لهذا الاقتصاد المصرى، ومناقشة مشاكل المستثمرين في هذا المؤتمر وتمهيد المناخ للاستثمار يطمئن كل المستثمرين في مصر ويجذب المستثمرين الأجانب.
 
واستكمل: "مصر نفذت بنية تحتية للاستثمار والصناعة تكلفت مليارات حتى يكون لها مردود وطرح ما يواجه الاقتصاد من مشاكل هيعمل شفافية لكل أبناء الشعب المصري، ولازم نهيئ جميع التشريعات الخاصة بالصناعة وفي جزء من البيروقراطية موجود"، مؤكدا أن المؤتمر الاقتصادي سيكون له مجال لكل مستثمر سواء صغير أو كبير للحديث عن العقبات التي تقف أمامه.

جمعيات المستثمرين

الاستثمار فى مصر

الاقتصاد المصري

غرفة الصناعة



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