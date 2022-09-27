إغلاق منشأة للتمريض وثانية تعليمية بكفر الشيخ واتخاذ الإجراءات القانونية

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن محافظة كفر الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن غلق منشأتين الأولى " أكاديمية المستقبل المشرق" للتمريض بكفر الشيخ، وأكاديمية مودرنبل ص 2"، بناء على لجنة الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي، و توجهها لمقر المنشأتين وأعدت تقريرا انتهت إلى التوصية بإصدار قرار وزاري بالغلق للمقرين وحمل القرارين الوزاريين رقم 3543 لسنة 2022، و 3682 لسنة 2022، واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية حيالهما معاودة ممارسة أعمالهما مرة أخرى بعد تنفيذ الغلق.

وأعلنت المنشأة الأولى عن نفسها بعمل بروتوكول مع أحد الأطباء بالمحافظة ومستشفى أبو الطيب للجراحة على تدريب طلبة المنشأة بغرفة العمليات، وتدعي قبولها للحاصلين على الشهادة الاعدادية والدبلومات الفنية والثانوية العامة والثانوية الأزهرية والمعاهد المتوسطة وخريجي الكليات، ولا يشترط السن ولا سنوات التخرج، كما تدعي بإمكانياتها تغيير المهنة في بطاقة الرقم القومي، وجواز السفر بالإضافة إلى ادعائها بإعطاء شهادة معتمدة.

وكانت المنشأة الثانية أعلنت عبر صفحات التواصل الاجتماعي بقبول دفعة جديدة للتمريض الخاص، والتدريب بمستشفى الزهراء ومستشفى الهلال الاحمر، في تخصصات العلوم الادارية والرعاية الصحية، والتمريض، والتنمية البشرية، والمساحة، والسكرتارية، و فني تحاليل، وفني أشعة".