اليوم السابع
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إصابة 6 اشخاص إثر انقلاب ميكروباص فى أرض اللواء

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 12:39 ص
إصابة 6 اشخاص إثر انقلاب ميكروباص فى أرض اللواء اسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب 6 أشخاص في انقلاب سيارة أعلى الطريق بمنطقة أرض اللواء نطاق العجوزة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج ورفع حطام الحادث بالكامل.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق بمنطقة أرض اللواء، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بسيارات إسعاف، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى  لتلقي العلاج، وجار رفع آثار الحادث وتحفظ رجال المباحث على السيارة تمهيدا لفحصها وبيان سبب وقوع الحادث، وتم القبض على السائق ويستمع فريق من رجال المباحث لأقوال المصابين وشهود العيان فى الواقعة.

 

 


إدارة المرور

اخبار الحوادث

حادث مرورى

ارض اللواء

انقلاب ميكروباص



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