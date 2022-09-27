إحالة العاملين بمركزى شباب بالقليوبية للتحقيق لتغيبهم عن العمل

القليوبية إبراهيم سالم

كلف الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، محمد عبد العزيز مدير إدارة خدمة المواطنين بالمديرية، بمتابعة بعض مراكز الشباب الواقعة بنطاق إدارات قليوب وشبرا الخيمة.

وتمت متابعة مراكز شباب (ناصر ، وشبرا البلد ، والحرية والسماع وسليم والوحدة، والجبلاوي عمر، وإبراهيم بك، وسنديون)، وتبين أن هذه المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل كامل وتتخذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية ضد مرض كورونا المستجد.

أما مركز شباب المنشية بشبرا تبين أنه مفتوح ويمارس نشاطه في ظل غياب بعض العاملين به، ومركز شباب طنان مفتوح بدون العاملين نهائيا.

وأوصت اللجنة، بضرورة الإهتمام بنظافة الحمامات أول بأول حفاظا على المترددين وتفعيل ترابيزة تنس الطاولة والبلياردو والعمل على إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قبول العضوية الجديدة.

كما أمر الصبروط، بإحالة العاملين المتغيبين عن المراكز للشئون القانونية للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تغيبهم عن العمل في الأوقات الرسمية، مؤكدا استمرار المتابعات الميدانية وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.