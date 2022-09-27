أخبار 24 ساعة.. التعليم: وصول كتب العام الدراسى الجديد للمدارس

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
حياة كريمة.. إقامة 313 مجمعا زراعيا و 313 وحدة بيطرية و51 مركزا لتجميع ألبان
"التموين" توقع عقود أكبر مشروع لإنشاء المستودعات الاستراتيجية بأربع محافظات
بدء غلق مطالع ومنازل كوبرى 15 مايو وعرابى لمدة شهرين بسبب إنشاء المحور الجديد
التعليم: وصول كتب العام الدراسى الجديد للمدارس وتسليمها مع انطلاق الدراسة
متحدث الصحة: مركز زراعة الأعضاء فى مصر سيكون الأكبر بأفريقيا والشرق الأوسط
الصحة: 1.4 مليون مواطن استفادوا من مبادرة إنهاء قوائم الانتظار بتكلفة 12 مليار جنيه
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