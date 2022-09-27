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أخبار 24 ساعة.. التعليم: وصول كتب العام الدراسى الجديد للمدارس

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 01:45 ص
أخبار 24 ساعة.. التعليم: وصول كتب العام الدراسى الجديد للمدارس وزير التعليم
كتب: محمد الأحمدى

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