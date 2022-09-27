أخبار مصر.. ارتفاع درجات الحرارة غدا فى أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 35 درجة

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، أبرزها إعلان هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة غدا فى أغلب الأنحاء ووصول العظمى بالقاهرة إلى 35 درجة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

سفارة مصر فى سويسرا تنجح فى استرداد تمثال أثرى يعود للحضارة المصرية القديمة

تسلم السفير وائل جاد، سفير جمهورية مصر العربية لدى الاتحاد السويسري، تمثال أثري من البرونز للمعبودة إيزيس تحمل حورس الطفل يرجع للعصر المتأخر من الحضارة المصرية القديمة.

السويد ترصد انفجارين على مسار خطوط أنابيب "السيل الشمالى"

رصد علماء الزلازل السويديون وقوع انفجارين في 26 سبتمبر على مسار خطوط أنابيب "السيل الشمالي 1-2".، بحسب ما نقلته روسيا اليوم.

التعليم العالى تعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة بالجامعات الحكومية

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

تقديم خدمات الصحة الإنجابية لـ834 ألف سيدة خلال الشهر الجارى.. اعرف التفاصيل

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان لــ 834 ألف منتفعة، من خلال حملة إعلامية موسعة تم تنفيذها بـ22 محافظة خلال الفترة من يوم 4 إلى 22 سبتمبر الجاري، وذلك في إطار الاهتمام بصحة وتنمية الأسرة وتحقيق «رؤية مصر 2030»، وتزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي لتنظيم الأسرة.

وزير السياحة: استرداد 16 قطعة أثرية من أمريكا.. وقطعتين من بلجيكا.. صور

التقى اليوم، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، غادة سمير، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، يمنى البحار، مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمى للسياحة فى 27 سبتمبر من كل عام.

3 أيام تتبقى على انتهاء فترة تسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين

تواصل وزارة التموين من خلال موقع دعم مصر إتاحة خدمة تسجيل رقم المحمول لأصحاب البطاقات التموينية ضمن بيانات البطاقات، وكذلك يتم التسجيل أيضا على بوابة مصر الرقمية حتى يوم 30 سبتمبر الجارى، وذلك لكل من تلقى رسالة ببون صرف الخبز المدعم، تفيد بضرورة تسجيل رقم المحمول.

اعرف طريقك.. تحويلات مرورية بعد غلق مطالع ومنازل كوبرى 15 مايو وعرابى

وضعت إدارة المرور، خريطة تفصيلية لعملية الغلق الكلى لبعض مطالع ومنازل كبارى ( 15 مايو، أحمد عرابى )، وذلك من خلال رسم توضحى خاص بالمواطنين وقائدى السيارات للتوجه إلى الطرق البديلة منعا للزحام لأن تلك الأعمال تستغرق شهرين، وذلك ضمن الأعمال الإنشائية لمحور 26 يوليو الجديد، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

ارتفاع درجات الحرارة غدا فى أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 35 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء استمرار ارتفاع درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

فتوى مجلس الدولة: إعفاء مواقف سيارات الأجرة والبوفيهات ببنى سويف من الضريبة

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم خضوع أعمال تنظيم وإدارة وقوف السيارات بمواقف الأجرة التابع لمحافظة بنى سويف؛ للضريبة على القيمة المضافة، وإعفاء إيجار البوفيهات به، وإيجار الأراضى الفضاء والوحدات غير السكنية المُؤدَّى إلى الشركة المصرية لنقل الركاب منها.

ضم مليون أسرة جديدة لـ"تكافل وكرامة" بتكلفة 6 مليارات جنيه.. فيديو

استعرض الزميل عبد الحليم سالم، العديد من الأخبار الاقتصادية الهامة في النشرة الاقتصادية لتليفزيون اليوم السابع ، منها تصريحات وزير المالية الدكتور محمد معيط ، أن الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية «أولوية رئاسية» تتصدر اهتمام الحكومة؛ موضحًا أن موازنة العام المالى الماضي شهدت زيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 21٪ والصحة بـ 22٪، وقد بلغت مخصصات المالية لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية نحو 490 مليار جنيه، فى موازنة العام المالى الحالى .

أسعار النفط تسجل 85.52 دولار لـ برنت و78.08 دولار للخام الأمريكى

سجلت أسعار النفط اليوم 85.52 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلةلخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 78.08 دولار للبرميل، حيث استقرت الأسعار على ارتفاع طفيف.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء تسجل 1127 جنيها للجرام عيار 21 بالسوق المصرى

تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022، استقرارا عند نفس مستوى أسعار ختام تداولات أمس، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1127 جنيها للجرام.

موعد مباراة فيوتشر وكالون في دور الـ 32 ببطولة الكونفدرالية

يخوض فيوتشر تحت القيادة الفنية لعلي ماهر المدير الفني للفريق، تحدياً جديداً في كأس الكونفدرالية الأفريقية، وذلك عندما يحل ضيفاً على نظيره كالون السيراليوني، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

يد الأهلى تفوز على الزمالك 28 /27 في دوري مرتبط 2002

حقق فريق اليد بالنادى الأهلى الفوز على الزمالك 28 /27 في قمة مباريات الجولة الثالثة في بطولة في دوري المحترفين مرتبط 2002، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الثلاثاء في ميت عقبة.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام ليبيريا.. أحمد الشناوي فى حراسة المرمى

يخوض منتخب مصر الاول في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، ثاني ودياته خلال معسكره الحالي عندما يلتقى منتخب ليبيريا باستاد الإسكندرية.

محمد صلاح ضمن أغلى 10 لاعبين في الدوريات الأوروبية الكبرى

تواجد النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، ضمن قائمة اللاعبين الأعلى من حيث القيمة السوقية في الدوريات الأوروبية الكبري البيج 5 .

أول جوائز الأناكوندا بفرنسا.. مصطفى محمد لاعب الشهر فى نانت الفرنسى

أعلن نادي نانت الفرنسي عن فوزه مهاجمه المصري مصطفي محمد، بجائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر الحالي،بعد منافسة مع النيجيري موسيس سيمون، والإسباني بيدرو تشيريفيلا، والفرنسي دينيس أبياه، وهى أول جائزة يحققها الاناكوندا فى الدورى الفرنسي.

بعد رحلته فى 47 دولة طوال 13 عاما ومشاركة 353 فنانا حول العالم فى تطريزه.."الفستان الأحمر" يصل مصر.. البريطانية كريستى ماكليود لـ"اليوم السابع": السلام والوحدة رسالة مشروعى.. و50 سيدة من سيناء اشتركن فى تزيينه

"الفستان الأحمر" مشروع بدأت فكرته عام 2009 بمبادرة من الفنانة البريطانية كريستى ماكليود لنشر السلام وتعزيز التواصل بين الثقافات حول العالم لاسيما بين النساء اللواتى ليس لديهن صوتا، فتحول إلى منصة عالمية لسرد قصص 353 فنانا حول العالم من بينهم 50 سيدة من بدو سيناء اشتركن فى تطريز.

فى ملتقى الشراكة الإسبانية المصرية.. القاهرة: التجارة بين مصر وإسبانيا زادت بأكثر من 30%.. وزيرة التجارة الإسبانية: الحكومة تبنت إجراءات لتسهيل الاستثمارات.. وسفير مدريد: لقاءات عديدة قادمة بين مسئولى البلدين

انطلقت صباح اليوم، الجلسة الافتتاحية للنسخة الثانية من "ملتقى الشراكة متعددة الأطراف مصر- إسبانيا" الذى تنظمه الهيئة الإسبانية للتصدير والاستثمار ICEX بالتعاون مع الاقتصادى والتجارى الإسبانى بالقاهرة.

"المالية": ملفات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية «أولوية رئاسية» لتحسين معيشة المواطنين.. وتعلن زيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 21% والصحة بـ22%.. وتخصيص 490 مليار جنيه لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية «أولوية رئاسية» تتصدر اهتمام الحكومة؛ بما يسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال العمل على برامج ومبادرات تساعد فى رفع كفاءة الإنفاق العام على التنمية البشرية بمفهومها الشامل والمتكامل، موضحًا أن موازنة العام المالى الماضى شهدت زيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 21% والصحة بـ 22%، ونستهدف الاستمرار فى نمو المصروفات على هذين القطاعين؛ باعتبارهما الركيزة الأساسية للتنمية البشرية، وقد بلغت مخصصات المالية لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية نحو 490 مليار جنيه، فى موازنة العام المالى الحالى؛ حيث أسهم برنامج الإصلاح الاقتصادى، فى خلق مساحة مالية لتعزيز الاعتمادات المقررة للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، والمناطق الأكثر احتياجًا.

طرح أول مناقصة بمشروع مصرف "كتشنر" لإنشاء 4 مصانع لتدوير المخلفات

أعلنت وزارة التنمية المحلية عن طرح المناقصة الأولى لمجموعة مشروعات تضم إنشاء 4 مصانع تدوير ومعالجة المخلفات الصلبة بمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية ومراكز الحامول وكفر الشيخ ودسوق بمحافظة كفر الشيخ بطاقة تصميمية 600 طن/اليوم، وذلك على منصة التعاقدات الإلكترونية للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.

الحر رجع تانى ولا إيه.. ارتفاع فى درجات الحرارة بكافة الأنحاء.. الأجواء شديدة الحرارة والدرجات أعلى من المعدلات الطبيعية.. الارتفاع مستمر حتى بدايات الأسبوع المقبل.. ونصائح للمواطنين بمتابعة النشرات الجوية

رغم بداية فصل الخريف جغرافيا، إلا أننا بدأنا نستشعر مع بدايات هذا الأسبوع ارتفاع فى الحرارة على كافة الأنحاء، حيث تشهد البلاد هذه الأيام أجواء شديدة الحرارة على كافة الأنحاء.

الصحة: معظم حالات جدرى القرود تتعافى تماما ولا داعى للقلق

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن مرض جدرى القرود يمكن الوقاية منه، ومعظم الحالات المصابة تتعافى تماما، ولكن قد تكون الإصابات شديدة فى بعض الحالات وأضاف: "لا داع للقلق".

جامعة الأزهر تفتح الباب للمتخلفين عن التقدم للتنسيق الإلكترونى حتى الجمعة

قرر الدكتور سلامة داود، القائم بتسيير اعمال رئيس جامعة الأزهر، فتح باب التقدم للتنسيق للطلاب المتخلفين عن التقديمات خلال الفترة السابقة، مؤكدًا أن الجامعة تضع مصلحة الطالب نصب أعينها ولا تدخر جهدًا في التيسير عليهم

الرئيس السيسي: انطلاق فعاليات المؤتمر الاقتصادى الشهر المقبل

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أهمية حل جميع المعوقات التي تقابل المستثمرين ورجال الأعمال قائلا: "نحط أيدينا في إيد بعض ونجتهد وكل المعوقات اللى بتقابل المستثمرين ورجال الأعمال نحلها"، مشيرا إلى أن انطلاق أجندة وفعاليات المؤتمر الاقتصادي الشهر المقبل.

التعليم: يوم كامل لممارسة الرياضة بالمدارس لجذب الطلاب واكتشاف المواهب

تابعت المديريات التعليمية الاستعداد للعام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه الأسبوع المقبل، حيث طالبت المدارس بضرورة استقبال الطلاب فى اليوم الأول بتحقيق أجواء ترفيهية لجذب الطلاب للمدارس وتحفيزهم لتحقيق الانضباط والحضور اليومى للتفوق والمساهمة فى بناء شخصية الطفل مع تطبيق اليوم الرياضى على أن يكون يوما كاملا لممارسة الرياضة، وأيضا ممارسة الأنشطة الثقافية والفنية لاكتشاف الموهوبين فى كافة المجالات الرياضية والثقافية والتأكيد على جذب الطلاب للمدارس.