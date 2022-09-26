75 ألف مريض يتلقون الخدمة بقسم العظام في مستشفى العامرية العام خلال 8 أشهر

ويعتبر قسم جراحة العظام والكسور من الاقسام الكبرى لمستشفى العامرية العام حيث تم إنشاء القسم مع إنشاء المستشفى عام 1960م ليقدم خدماته للمرضى من محافظات الاسكندرية والبحيرة ومطروح.

يستقبل القسم حوادث الطرق والإصابات 24 ساعة يوميا على مدار الأسبوع، ويحتوى على عيادة خارجية لمتابعة الحالات واستقبال الحالات العادية ، وقسم داخلى منفصل للقسم حجز لحالات العمليات ووحدة عمليات جراحية ذات مهارة وكبرى على اعلى مستوى يتم فيها عمل عمليات مناظير الركبة والكتف و المفاصل الصناعية والتثبيت الخارجى والمسامير النخاعية و الأسلاك المعدنية وعمليات كسور الحوض.

وأوضح الدكتورأحمد فؤاد مدير المستشفى، أن قوة العمل بالقسم تبلغ 29 طبيب جراحة عظام ما بين استشارى وأخصائى وطبيب مقيم يعاونهم 7 من أعضاء هيئة التمريض، كما يشاركهم العمل 6 أطباء التخدير بالمستشفى.