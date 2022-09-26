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5 سنوات سجن لمزارع بتهمة أحداث عاهة مستديمة لشخص فى سوهاج

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 02:52 م
5 سنوات سجن لمزارع بتهمة أحداث عاهة مستديمة لشخص فى سوهاج سجن
سوهاج- عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين، بمعاقبة المتهم "س.ع"، مزارع بالسجن 5 سنوات، لاتهامه بأحداث عاهة مستديمة للمجنى عليه "أ.خ"  بدائرة قسم أول سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الامير وعضوية المستشارين ناجح عبد الحميد ومحمد سعد بأمانة سر ماجد أمين وطه حسين.
 
تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 بدائرة قسم أول سوهاج، عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا من المجنى عليه، بقيام المتهم بالتعدى عليه بالضرب عن طريق "حجر" وإحداث عاهة مستديمة له يسبب خلافات بينهما، وكشفت التحريات صحة أقوال المجنى عليه، حيث قام خلالها المتهم بالتعدى عليه بالضرب محدثا إصابته وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

 




 


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