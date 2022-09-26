5 آلاف مسجد حتى الآن.. تعرف على الأذان الموحد × 10 معلومات

كتب ــ على عبد الرحمن

انتهت وزارة الأوقاف من تشغيل وتفعيل وحدات الأذان الموحد فى 5 آلاف مسجد بالقاهرة الكبرى، مع بدء الإعداد للمرحلة الثانية من المشروع.

"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية أبرز معلومات عن مشروع الأذان الموحد بوزارة الأوقاف:

1- أطلقت وزارة الأوقاف مرحلة البث التجريبى للأذان الموحد فى فبراير 2019 .

2- فى فبراير 2020 وصل إجمالى المساجد بالمنظومة 1088 مسجدا على مستوى الجمهورية.

3- الأوقاف أطلقت مشروع الأذان الموحد لإظهار هذه الشعيرة بالمظهر الحضاري اللائق بمكانة مصر.

4- آخر دفعة من المساجد المضمومة للمشروع بلغت 111 مسجدا.

5- تعد وزارة الأوقاف الآن للمرحلة الثانية من مشروع الأذان الموحد.

6-تقوم المرحلة الثانية على محورين: الأول : استكمال جميع مساجد القاهرة الكبرى ، والآخر : الشروع في تطبيق المشروع ببعض المحافظات الأخرى.

7-وزارة الأوقاف أكدت مراعاة فروق التوقيت في نطاق كل منطقة يتم تطبيق المشروع بها.

8-يتميز نظام البث فى الأذان الموحد بتوسط مستوى صوت الميكروفون بحيث لا يزعج أهل المنطقة والسكان المجاورين.

9- تم ضبط نظام البث من قبل مهندسى الصوت بحيث لا يستطيع أحد التلاعب فى البث ومستوى الصوت.

10-يتكون جهاز بث الأذان الموحد من 4 قطع قطعتين إلكترونيتين ووحدة معدنية مقعرة لاستقبال البث ويتم تركيبها أعلى المسجد.