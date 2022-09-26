اليوم السابع
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5 آلاف مسجد حتى الآن.. تعرف على الأذان الموحد × 10 معلومات

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 05:00 ص
5 آلاف مسجد حتى الآن.. تعرف على الأذان الموحد × 10 معلومات وزارة الأوقاف
كتب ــ على عبد الرحمن

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انتهت وزارة الأوقاف من تشغيل وتفعيل وحدات الأذان الموحد فى 5 آلاف مسجد بالقاهرة الكبرى، مع بدء الإعداد للمرحلة الثانية من المشروع.
 
"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية أبرز معلومات عن مشروع الأذان الموحد بوزارة الأوقاف: 
 
1- أطلقت وزارة الأوقاف مرحلة البث التجريبى للأذان الموحد فى فبراير 2019 . 
 
2- فى فبراير 2020 وصل إجمالى المساجد بالمنظومة 1088 مسجدا على مستوى الجمهورية.
 
3- الأوقاف أطلقت مشروع الأذان الموحد لإظهار هذه الشعيرة بالمظهر الحضاري اللائق بمكانة مصر. 
 
4- آخر دفعة من المساجد المضمومة للمشروع بلغت 111 مسجدا.
 
5- تعد وزارة الأوقاف الآن للمرحلة الثانية من مشروع الأذان الموحد. 
 
6-تقوم المرحلة الثانية على محورين: الأول : استكمال جميع مساجد القاهرة الكبرى ، والآخر : الشروع في تطبيق المشروع ببعض المحافظات الأخرى. 
 
7-وزارة الأوقاف أكدت مراعاة فروق التوقيت في نطاق كل منطقة يتم تطبيق المشروع بها. 
 
8-يتميز نظام البث فى الأذان الموحد بتوسط مستوى صوت الميكروفون بحيث لا يزعج أهل المنطقة والسكان المجاورين. 
 
9- تم ضبط نظام البث من قبل مهندسى الصوت بحيث لا يستطيع أحد التلاعب فى البث ومستوى الصوت. 
 
 10-يتكون جهاز بث الأذان الموحد من 4 قطع قطعتين إلكترونيتين ووحدة معدنية مقعرة لاستقبال البث ويتم تركيبها أعلى المسجد.
 
 
 
 

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