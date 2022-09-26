اليوم السابع
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وكيل تعليم كفر الشيخ يزور بعض المدارس استعدادا للعام الدراسي الجديد

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 10:18 ص
وكيل تعليم كفر الشيخ يزور بعض المدارس استعدادا للعام الدراسي الجديد جانب من الجولة
كفر الشيخ – محمد سليمان

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تفقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عددا من المدارس، للاطمئنان على جاهزيتها للعام الدراسى الجديد، ومنها مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الثانوية بنين العسكرية التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ.

 

وأثنى وكيل الوزارة على الاستعدادات المكثفة التى تشهدها المدارس، وأعمال التطوير وزيادة المساحات الخضراء، وزراعة الاشجار، ومشاركة المعلمين العمال والإداريين فى أعمال التجميل والتزيين وأعمال الدهانات، وتعليق الافتات، ورسم اللوحات المتعددة، موجها الشكر لكل المشاركين.

 

وأكد عبدالله، أن المدارس تشهد نشاطا ملحوظا ليل نهار، لمواصلة الاستعدادات للعام الدراسى الجديد، مؤكداً أن كل العاملين بالمدارس سواء المديرين وهيئة التدريس والعمال يتنافسون فيما بينهم للظهور بالمظهر الائق، لظهور المدارس فى أبهى صورها، لاستقبال الطلاب.

 

 

تفقد استعدادات المدارس
تفقد استعدادات المدارس

تفقد الاستعادات للعام الدراسي الجديد
تفقد الاستعادات للعام الدراسي الجديد

جانب من الاستعدادات للعام الدراسي
جانب من الاستعدادات للعام الدراسي

زيادات المساحات الحضراء بالمدارس
زيادات المساحات الحضراء بالمدارس



 

 


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