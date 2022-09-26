ندوة عن دور الجامعات فى تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 في "بنها"

القليوبية إبراهيم سالم

استقبل الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، الدكتورة هويدا محمود بركات مدير إدارة الجودة، والأستاذ المساعد لعلوم الإدارة بمؤسسة الجامعات الأوروبية، وذلك على هامش الندوة التي نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، تحت عنوان "دور الجامعات في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030"، بقاعة تحيا مصر.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عراقي المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أيمن سمير مدير مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا، ورانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقال الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة، إن الندوة تأتي انطلاقا من المسؤولية الوطنية لجامعة بنها وتمشيا مع أهداف التنمية المستدامة للنهوض بالعملية التعليمية وتحسين جودة مخرجاتها لتأهيل الخريجين للمنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وفي ضوء رؤية مصر 2030 التي تشمل الاهتمام بكافة محاور التنمية المستدامة وتحقيقاً لأهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 واستعدادا لمؤتمر الأطراف COP27 المزمع عقده نوفمبر القادم بشرم الشيخ.

من جانبه قال الدكتور محمود عراقي المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة يعمل من أجل تحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات، مشيراً إلي أن القيادة السياسية قد اطلقت العديد من المبادرات الهامة فى إطار حرص الدولة على الاهتمام بالمواطنين وتحسين جودة الحياة.

من ناحية أخري تناولت الندوة تعريف التنمية المستدامة وخصائصها وأبعادها، واستراتيجية وزارة التعليم العالي في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، وشارك في الندوة عدد من وكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والطلاب.