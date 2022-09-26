اليوم السابع
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نائبة بالكونجرس: الجمهوريون يواجهون ضغوط مساءلة بايدن لو فازوا بـ"النواب"

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 12:09 م
نائبة بالكونجرس: الجمهوريون يواجهون ضغوط مساءلة بايدن لو فازوا بـ"النواب" بايدن
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت النائبة الجمهورية نانسى ماس، إنها تعتقد أن هناك ضغوطا على الجمهوريين فى مجلس النواب، للتحرك لمساءلة الرئيس جو بايدن، لو فازوا بالسيطرة على المجلس بعد الانتخابات النصفية.

 

 وفى تصريحات لقناة NBC، قالت ماس إنها تعتقد أن هناك ضغوطا على الجمهوريين للمضى قدما وإجراء هذا التصويت، وذلك ردا على سؤال عما إذا كانت تتوقع إجراءات عول لو فازو حزبها بالسيطرة على مجلس النواب. وأضافت قائلة إنها تعتقد أن هذا ما يفكر فيه البعض. إلا أن النائبة التي دخلت المجلس مؤخرا،  قالت إنه لو حدث هذا، فإنه سيكون مثيرا للانقسام.

 

 ولم تحدد ميس مصدر الضغوط المزعومة، ولم يتم سؤالها لتوضيح من يفكر بشأن هذه الخطوة، بحسب ما ذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية. وعندما سئلت عن الكيفية التي ستصوت بها لو كان هناك تصويت لعزل بايدن داخل مجلس التواب، أجابت أنها لن تصوت أبدا لمساءلة أي رئيس لو شعرت أن العملية القانونية تم تجنيبها لأى شخص، وأوضحت أنها تصويت وفقا للدستور، بغض النظر عن الموجود فى السلطة.

 

 وكانت سى إن إن قد ذكرت فى وقت سابق هذا العام إن عناصر متشددة من مؤتمر الجمهوريين بمجلس النواب كانوا يسعون لبدء إجراءات لعزل بايدن لو أصبح للجمهوريين الأغلبية فى الكونجرس فى الانتخابات النصفية، وهى الخطوة التي لم يؤيدها قادة الجمهوريين أو يرفضونها.

 

كما يخطط الجمهوريون فى مجلس النواب أيضا للانتقام من اللجنة المختارة للتحقيق فى أحداث اقتحام الكونجرس، بحسب "سى إن إن".

 

 


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