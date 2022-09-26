موديرنا تسعى إلى موافقة "FDA" للقاحها ضد أوميكرون للأطفال والمراهقين

كتبت أمل علام

تسعى شركة موديرنا Moderna للحصول على موافقة هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية (FDA) على لقاح كورونا، والذى يستهدف متغير اوميكرونOmicron للمراهقين والأطفال الأصغر سنًا.

وقالت شركة موديرنا Moderna إنها طلبت تصريحًا من الولايات المتحدة لاستخدام لقاح كورونا الموجه لأوميكرون لدى المراهقين والأطفال.

تسعى الشركة للحصول على إذن للاستخدام الطارئ للقاح المحدث في فئتين عمريتين - المراهقون الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عامًا والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 11 عامًا.

وقالت الشركة في تغريدة على تويتر إن تطبيق اللقاح الثنائي التكافؤ للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر وأقل من 6 أعوام من المتوقع أن يكتمل في وقت لاحق من هذا العام.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي، إنها تتوقع أن تكون معززات لقاح كورونا التي تستهدف المتغيرات المنتشرة لفيروس كورونا متاحة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-11 عامًا بحلول منتصف أكتوبر.

ووفقا لما نشره موقع رويترز تحتوى الجرعة المعززة من لقاح كورونا Moderna mRNA-1273.222 ، وهى جرعة ثنائية التكافؤ، على متغيرات BA.4 / BA.5 السائدة جنبًا إلى جنب مع سلالة فيروس كورونا التاجي الأصلية.

وأضاف الموقع، إن اللقاح المحدث مُصرح به بالفعل للبالغين، بينما يُصرح بلقاح ثنائي التكافؤ المنافس من إنتاج شركة فايزر Pfizer كجرعة معززة للأطفال فوق سن 12 عامًا.

أمرت الحكومة الأمريكية بأكثر من 170 مليون جرعة لقاح معززة محدثة لهذا الخريف، وقالت يوم الثلاثاء إنها أرسلت أكثر من 25 مليون جرعة لتوزيعها