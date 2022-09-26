اليوم السابع
Ads
الإثنين، 26 سبتمبر 2022 04:18 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

مصر تدين الانتهاكات المتكررة والمتصاعدة لحرمة المسجد الأقصى

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 03:36 م
مصر تدين الانتهاكات المتكررة والمتصاعدة لحرمة المسجد الأقصى السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدانت جمهورية مصر العربية، الاثنين، الانتهاكات المتكررة والمتصاعدة لحرمة المسجد الأقصى والتي تقوم بها عناصر متطرفة يهودية على مرأى ومسمع من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية على أن استمرار مثل تلك الخروقات، وفرض القيود على حركة المصلين الفلسطينيين وأدائهم للشعائر الدينية، والمحاولات المستمرة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم بالقدس، يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتصعيداً خطيراً يقوض من فرص تحقيق التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وتحقيق حل الدولتين.

وحذرت وزارة الخارجية المصرية في بيانها من الخطورة البالغة لاستمرار الممارسات الاستفزازية في محيط المقدسات الإسلامية بالحرم القدسي الشريف لكونها تزيد من حالة الاحتقان وتؤجج العنف، وتضع المزيد من المعوقات أمام الجهود المبذولة لاستئناف عملية السلام.

 

 


اخبار مصر اليوم

وزاره الخارجيه

المسجد الأقصى

اقتحام الأقصى

اخبار فلسطين

بيان الخارجيه المصريه

الاحتلال الاسرائيلى

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة