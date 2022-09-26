مصرع مواطن صدمته سيارة مسرعة في الفيوم

لقي مواطن مصرعه بعدما صدمته سيارة مسرعة بأول طريق أبشواي بمحافظة الفيوم، وتم نقل الجثة إلى مستشفى أبشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا بوقوع حادث اصطدام سيارة بمواطن بطريق أبشواي، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين مصرع المواطن وتم نقل الجثة إلى مستشفى أبشواي المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
جثة
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لقي مواطن مصرعه بعدما صدمته سيارة مسرعة بأول طريق أبشواي بمحافظة الفيوم، وتم نقل الجثة إلى مستشفى أبشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
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