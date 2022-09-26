مصرع عامل صعقا بالكهرباء أثناء العمل بطما فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقي عامل حفر بدائرة مركز طما شمالى محافظة سوهاج، مصرعه، عقب تعرضه لصعق تيار كهربائى أثناء أعمال الحفر مع أحد المقاولين، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طما المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة طما، يفيد بوفاة عامل صعقا بالكهرباء أثناء أعمال الحفر باستخدام هيلتى في أحد شوارع دائرة مركز طما، وتم نقل الجثة للمستشفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما، برئاسة الرائد أحمد تعيلب رئيس الوحدة، بوصول المدعو أحمد م ق ح 17 سنة عامل، ويقيم دائرة مركز جهينة إلى مستشفى طما المركزى "جثة هامدة" ادعاء صعق كهربائي.

وبسؤال المدعو السيد ف س م 46 سنة عامل ويقيم دائرة مركز طما، قرر بأنه أثناء قيام المتوفي المذكور بأعمال الحفر دائرة المركز باستخدام هيلتي كهربائي حدث ماس كهربائي مما نتج عنه صعقه ووفاته ونفي الشبهة الجنائية.

وبسؤال شقيق المتوفي المدعو حاتم م ق م ح 33 سنة عامل ويقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " توقف بعضلة القلب " نتيجة صعق كهربائي ولا توجد شبهة جنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وبالعرض على جهة التحقيق المختصة صرحت بدفن الجثة.