مصرع عامل أثناء حصاد محصول الأرز في دمياط

دمياط - فريق المحافظات

لقي شخص مصرعه أثناء قيامه بالعمل في أحد الأراضي الزراعية، لحصاد محصول الأرز داخل قرى محافظة دمياط.



وروى شهود عيان أن العامل تعرض لحادث بسب دهسه بماكينة الكومباون الخاصة بحصاد المحصول، ما تسبب في وفاته.



وعلى الفور تحركت قوة أمنية برفقة سيارات الإسعاف لموقع الحدث، وتم نقل الجثمان لمستشفى الزرقا، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها واستخراج تصريح الدفن.



