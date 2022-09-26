اليوم السابع
Ads
الإثنين، 26 سبتمبر 2022 02:03 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع عامل أثناء حصاد محصول الأرز في دمياط

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 01:04 م
مصرع عامل أثناء حصاد محصول الأرز في دمياط جثة
دمياط - فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقي شخص مصرعه أثناء قيامه بالعمل في أحد الأراضي الزراعية، لحصاد محصول الأرز داخل قرى محافظة دمياط.

وروى شهود عيان أن العامل تعرض لحادث بسب دهسه بماكينة الكومباون الخاصة بحصاد المحصول، ما تسبب في وفاته.

وعلى الفور تحركت قوة أمنية برفقة سيارات الإسعاف لموقع الحدث، وتم نقل الجثمان لمستشفى الزرقا، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها واستخراج تصريح الدفن.

 


الأرز

أخبار محافظة دمياط

دمياط

الاسعاف

الزراعة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة